Авторы Marvel Rivals показали новые скины для летнего события

Marvel Rivals продолжает набирать обороты, постоянно предлагая игрокам новый контент. На этой неделе любителей скинов ждет новое событие с захватывающими новинками. Старт Summer Event начнется уже 17 июля и продлится до 15 августа. В рамках летнего события в игре появится множество нового контента, в том числе пропуск на событие, который откроет доступ к скинам The Thing - Sunshine Thing и Luna Snow - Cool Summer.

Вместе с Summer Special во внутриигровом магазине также появятся предметы, доступные в течение ограниченного. В магазине появится комплект Psylocke - Breezy Butterfly Bundle и комплект Loki - Robe of Relaxation. Кроме того, будут добавлены новые цвета костюмов для различных скинов купальников.

Добавление новых скинов, особенно поляризующих, призванных привлечь внимание к конкретным героям, - один из самых простых способов для NetEase Games вернуть игроков в игру для новых событий. Разработчики точно знают, какие герои могут привлечь внимание и когда следует добавить больше косметики для оптимального удержания игроков.