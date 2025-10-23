Для Marvel Rivals вышло новое обновление с PvE-режимом "Зомби Marvel"

Для Marvel Rivals вышло новое масштабное обновление, которое погрузит игроков в пучину хоррор-событий. Обновление весом 1.7 гигабайт уже можно скачать в Steam. Ключевые особенности обновления следующие:

Новый PvE-режим "Зомби Marvel"

Героям предстоит объединиться, чтобы дать отпор нашествию зомби. Режим будет доступен с 23 октября по 14 ноября. Из-за ограничений производительности режим "Marvel Zombies" не будет поддерживаться на консоли PS4.

Событие "Поразительное путешествие"

В течение того же периода, с 23 октября по 14 ноября, игроки смогут принять участие в новом событии. Выполняя миссии, можно будет бесплатно получить костюм Блэйда - "Рыцарь Блэйд". А те, кто приобретут премиум-версию события, получат костюм Пени Паркер "Цветочные ужасы".

С 24 октября по 21 ноября в магазине появятся тематические наборы: