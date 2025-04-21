Джин Грей и Эликсир могут появиться в 3 сезоне Marvel Rivals

Игроки Marvel Rivals заметили намёк на новых героев — Джин Грей и Эликсира. В соцсетях появилась утечка с их именами в списке ивент-заданий.

Джин — культовая участница Людей Икс, обладающая телепатией и силой Феникса. Эликсир — мутант омега-уровня с мощными способностями исцеления и даже самовоскрешения.

Официального подтверждения пока нет, но слухи ранее также связывали Джин Грей с 3 сезоном, наряду с Капитан Марвел. Пока игроки ждут новостей, они готовятся к выходу Альтрона — второго героя 2 сезона.