Локи меняет пол - встречайте "Леди Локи" в Marvel Rivals

Короче, ребята, NetEase реально зашли с новым скином для Marvel Rivals. Теперь у Локи появился крутой образ — "Леди Локи", где персонаж полностью меняет пол. Этот скин вдохновлён комиксами Thor 2007 года, когда после Ragnarok Локи предстала в женском облике. И это не просто новый костюм — тут новая модель, уникальные анимации и даже озвучка от Эбби Тротт, которую вы можете знать по игре и аниме Dan Da Dan.

Cкин не просто меняет вид, а даёт Локи собственные эмоции и спецанимацию для экрана MVP. Получается, это почти отдельный герой, а не просто визуальная смена. Хотя в игре уже были скины с новыми репликами и дизайнами, смена пола персонажа — это первый такой шаг от разработчиков.

Появление "Леди Локи" намекает, что в будущем могут появиться и другие скины, например Тор в образе Джейн Фостер или даже Гвенпул, если добавят Дедпула.

Но тут есть нюанс — разработчикам надо быть аккуратнее, чтобы не разочаровать фанатов. Никому не хочется, чтобы Женщина-Халк или X-23 были просто скинами, а не полноценными героями. В любом случае, "Леди Локи" задаёт интересное направление для развития косметики в играх.