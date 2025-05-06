Marvel Rivals теряет игроков - достигнут минимальный онлайн с момента запуска

Несмотря на старт второго сезона, Marvel Rivals достигла рекордно низкого онлайна на ПК — 159 426 игроков. Это примерно на 75% меньше пикового значения, зафиксированного в декабре 2024 года (более 600 тыс.).

Падение активности может быть связано с усталостью аудитории и отсутствием ролевой очереди, которую игроки просят с самого запуска. Тем не менее, игра продолжает развиваться: во втором сезоне уже появилась Эмма Фрост, а вскоре ожидается Альтрон.