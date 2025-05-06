Marvel Rivals теряет игроков - достигнут минимальный онлайн с момента запуска

Несмотря на старт второго сезона, Marvel Rivals достигла рекордно низкого онлайна на ПК — 159 426 игроков. Это примерно на 75% меньше пикового значения, зафиксированного в декабре 2024 года (более 600 тыс.).
Падение активности может быть связано с усталостью аудитории и отсутствием ролевой очереди, которую игроки просят с самого запуска. Тем не менее, игра продолжает развиваться: во втором сезоне уже появилась Эмма Фрост, а вскоре ожидается Альтрон.
Ничего удивительного, похайпилась сессионка и хватит
Игра вроде всем хороша, но не цепляет вообще. А в овере уже 2000ч.
ну кто бы сомневался. в жопах ни когда особого смысла не было и на долго они интерес не удержат. внезапно
Онлайн по-прежнему высокий. Так что падать будет долго.
Где то портки лопнули...
Так в ней нет ничего нового, это буквально китайский овервотч в обёртке марвел
Просто вышел Стадион, теперь там интересно, тем кому такое нравится, конкуренция)
Ну, это очевидно. Особенно, когда ребята забили на баланс и уже месяц не могут поправить то, что наворотили. А кому интересно играть в сессионку с одними и теми же персонажами в каждой игре...
Овервотчу это все не мешало несколько лет. Мета как бы везде и всегда есть и будет.
В овервотче хотя были классы и хоть какой-то баланс, здесь же каждый персонаж ДД, просто кто-то послабее, кто-то посильнее.