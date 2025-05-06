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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 343 оценки

Marvel Rivals теряет игроков - достигнут минимальный онлайн с момента запуска

Solstice Solstice

Несмотря на старт второго сезона, Marvel Rivals достигла рекордно низкого онлайна на ПК — 159 426 игроков. Это примерно на 75% меньше пикового значения, зафиксированного в декабре 2024 года (более 600 тыс.).

Падение активности может быть связано с усталостью аудитории и отсутствием ролевой очереди, которую игроки просят с самого запуска. Тем не менее, игра продолжает развиваться: во втором сезоне уже появилась Эмма Фрост, а вскоре ожидается Альтрон.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
agula98

Ничего удивительного, похайпилась сессионка и хватит

5
л0л9ш90шщлл90ш

Игра вроде всем хороша, но не цепляет вообще. А в овере уже 2000ч.

4
Игорь Болонев

ну кто бы сомневался. в жопах ни когда особого смысла не было и на долго они интерес не удержат. внезапно

3
Олег Дудин

Онлайн по-прежнему высокий. Так что падать будет долго.

2
Pastoral

Где то портки лопнули...

1
selfreaver

Так в ней нет ничего нового, это буквально китайский овервотч в обёртке марвел

1
Niphestotel

Просто вышел Стадион, теперь там интересно, тем кому такое нравится, конкуренция)

1
Morpex333

Ну, это очевидно. Особенно, когда ребята забили на баланс и уже месяц не могут поправить то, что наворотили. А кому интересно играть в сессионку с одними и теми же персонажами в каждой игре...

Rey4rtRO
А кому интересно играть в сессионку с одними и теми же персонажами в каждой игре...

Овервотчу это все не мешало несколько лет. Мета как бы везде и всегда есть и будет.

Morpex333 Rey4rtRO

В овервотче хотя были классы и хоть какой-то баланс, здесь же каждый персонаж ДД, просто кто-то послабее, кто-то посильнее.