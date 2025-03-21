Разработчики Marvel Rivals обещают исправить ошибку с минами у Пени Паркер

Marvel Rivals удивила игроков с самого начала своими захватывающими битвами супергероев 6 на 6, сталкивая таких легенд, как Человек-паук и Железный человек, друг с другом на разрушаемых полях сражений, охватывающих мультивселенную. Однако быстрый рост игры был затруднен множеством критических ошибок и сбоев, которые истощают терпение растущей базы игроков.

От порталов Доктора Стрэнджа, которые не срабатывали при низкой частоте кадров, до когтей Росомахи, которые двигались медленнее на слабых ПК, игроки заметили механику, связанную с производительностью оборудования, что давало владельцам высококлассных ПК несправедливое преимущество. Другие сталкивались с ловушками окружающей среды, например, попаданием в геометрию Иггсгарда, или со способностями, которые полностью выходили из строя, например, ультимейт Нэмора, не наносивший урона после плевка Джеффа.

Среди всего этого шума появился новый глюк, выдвинув на первый план героя Авангарда Пени Паркер и ее Арахно-Мины. Патч от 13 марта был призван исправить проблему, из-за которой мины исчезали за пределами ее Кибер-Сетей. Вместо этого он дал обратный эффект, породив «ошибку невидимых мин», из-за которой мины неожиданно исчезали даже внутри сетей, что сбивало с толку игроков и расстраивало основных игроков Пени. Этот последний баг превратил отличительную способность Пени в рулетку хаоса, но теперь разработчики обещали игрокам скорое исправление.

NetEase опубликовали сообщение на своем официальном сервере Discord, пообещав исправить ошибку с минами, которая скоро появится в игре.

Мы следили за обсуждениями в сообществе о Пени Паркер, особенно относительно ее Арахно-мин. Кажется, что даже при входе в ее Кибер-сеть мины все еще могут быть атакованы и уничтожены во время их фаз закапывания и взрыва, что определенно влияет на ее игровой процесс. Мы признаем это как ошибку.

Ошибка была довольно раздражающей для тех кто играет за Пени, так и для игроков, которые ее получили, и которые много раз обращались к разработчикам за возможным исправлением. После того, как разработчики исправили эту ошибку, они прокомментировали:

Правильное поведение должно быть таким: как только Арахно-Мины попадают в ее Кибер-Сеть, они остаются неуязвимыми и не могут быть уничтожены. За пределами ее Кибер-Сети они должны быть разрушаемы как обычно. Мы определили проблему и активно работаем над ее исправлением. Как только у нас будет обновление, мы обязательно будем держать вас всех в курсе!

Игроки, которые являются поклонниками персонажа и любят играть за нее, приветствовали этот ответ от разработчиков, где один пользователь сказал:

Постоянные мины в паутине в качестве главного лорда Пени, я не могу дождаться этого. Ей отчаянно нужен был бафф. Я с радостью это приму.

С другой стороны, те, кто уже страдает от рук SP//DR, сказали:

Они должны добавить перезарядку к ее основному персонажу, не имеет смысла, почему у нее бесконечные боеприпасы, когда всем приходится перезаряжаться.