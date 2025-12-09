Разработчики Marvel Rivals опубликовали геймплей и подробности нового героя - Роуг

Сезон 5.5 Marvel Rivals уже на подходе, и вместе с ним на поле боя выйдет одна из самых ожидаемых героинь вселенной Marvel - Роуг. Легендарная мутантка, способная поглощать силы других, присоединится к ростеру играбельных персонажей в качестве Танка. Релиз новой героини запланирован в эту пятницу, 12 декабря 2025 года.

Основная способность Роуг - Поглощение Силы (клавиша F). Она совершает рывок вперед, сбивает врага с ног и использует силу, чтобы украсть у него способность, а также получает усиление в зависимости от роли сбитого противника.

Ее основной стиль игры - ближний бой с элементами контроля. Правая кнопка мыши активирует стойку блокирования, которая расходует специальную шкалу. Успешная защита позволяет совершить контратаку "Ответный Удар" (левый клик) - рывок вперед с нанесением урона.

Способность клавиши Е - мощный пинок, который подбрасывает в воздух и ее саму, и врага. При попадании можно повторно активировать умение, чтобы обрушить противника на землю сокрушительным ударом сверху.

Shift заставляет Роуг стремительно рвануть вперед, оставляя после себя опасную зону. Противники в этой области получают периодический урон, а спустя короткое время притягиваются к центру.

Ее ультимативная способность - настоящий кошмар для команды противника. Роуг источает энергию, которая высасывает заряд ульты у всех врагов в радиусе действия, одновременно давая ей усиления в зависимости от количества и ролей задетых целей. Кроме того, она получает возможность видеть, насколько заряжены ульты у всех противников на карте.

Вместе с релизом Роуг получит свой первый костюм (помимо стандартного) - Дикие Земли.