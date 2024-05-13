Создатели Marvel Rivals извинились за пункт о недопустимости критики игры в контракте на доступ к закрытой альфе

Компания NetEase Games подверглась критике за недавний закрытый альфа-релиз многопользовательской супергеройской игры Marvel Rivals. Члены сообщества игры заметили, что контракт, который игроки должны подписать, чтобы получить доступ к игре, содержит пункт о недопустимости любой критики игры.
Из формулировки этого пункта следует, что участникам Marvel Rivals запрещено критиковать игру, в том числе снимать о ней смешные или сатирические видеоролики.
"Делать оскорбительные или сатирические комментарии по поводу любых материалов, связанных с игрой, таких как игровые особенности, персонажи или музыка", - говорится в пункте о запрете на разглашение, где перечислены вещи, которые игрокам запрещено делать. "Заниматься злонамеренными сравнениями с конкурентами или принижать геймплей или отличия "Marvel Rivals", а также давать субъективные негативные отзывы об игре".
В ответ на это NetEase Games выпустила заявление, в котором принесла извинения за такие формулировки в контракте. Согласно заявлению, студия сейчас работает над пересмотром этих условий и в ближайшее время разошлет изменения игрокам закрытой альфа-версии.
Мы осознаем, что в обязательстве о неразглашении контента присутствуют неуместные и вводящие в заблуждение формулировки. Мы приносим свои искренние извинения за недопонимание и неприятные переживания! Сейчас мы работаем над тем, чтобы пересмотреть условия недопонимания в нашем обязательстве. О ходе работы мы своевременно сообщим каждому создателю". "Marvel Rivals всегда рада всем предложениям.
тогда зачем им тестеры вообще?
Если речь идёт о запрете публичной критики, тогда требования справедливы. Всё-таки игра в стадии альфа версии и официального выхода пока ещё не было. Извиняться здесь не за что.
Пусть видео записывают в чёрных водолазках.
Игра конечно высер, но че извиняться то, их игра, их контракт, их условия, классика капитализма. Давно пора уже всех этих блохероф инфоцыган под шконку загнать с помощью подобных контрактов, нихера ничего не умеют кроме как обсирать... и хвалить за бабки.