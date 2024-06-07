Nightdive Studios представила ремастер хоррора The Thing

Ретро-специалисты из Nightdive Studios объявили о том, что работает над ремастером игры 2002 года в жанре survival horror The Thing. В The Thing: Remastered будут улучшены модели персонажей, текстуры и анимация, которые Nightdive создала вручную.
По словам студии, в игре также будет использован «продвинутый 3D-рендеринг для обновления освещения и атмосферных эффектов». К особенностям игры можно отнести сглаживание, пиксельное освещение, разрешение 4K и частоту до 144 кадров в секунду.
Ремастер выйдет на PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox и PC (через Steam) в течение этого года.
Видеоигра The Thing, вышедшая 22 года назад на PS2, Xbox и PC, является продолжением фильма Джона Карпентера 1982 года и происходит вскоре после его событий.
Игроки управляют капитаном Блейком, капитаном спецназа армии США, который был отправлен в Антарктику, чтобы выяснить, что случилось с исследовательской группой из фильма.
Там Блейк находит множество выживших, которые объединяются с ним для борьбы с инопланетным существом, изменившим форму и проникшим на аванпост.
Как и в фильме, «Нечто» может копировать внешность убитых им людей, поэтому игроку предстоит решить, кому из членов команды можно доверять, а кто на самом деле является замаскированным «Нечто».
Поскольку Блейк - новичок среди выживших, он тоже находится под подозрением, поэтому в игре реализована система страха/доверия. Если товарищи Блейка потеряют к нему доверие (например, если он слишком долго направляет на них оружие или забирает их оружие или патроны), они могут поверить, что он и есть Нечто, и начать нападать на него.
Ранее на этой неделе Nightdive также подтвердила, что работает над ремастером комедийного хоррор FPS Killing Time.
Игра была выпущена на 3DO в 1995 году, а в 1996 году вышла на ПК.
Фейковый пре-рендерный трейлер, по факту игра выглядить как типичный ленивый ремастер с апскейлом тектсур и интерфейса.
Ну это тогда пичально, хотя по моему они добавили тени
Хотя бы освещение прикрутили и парралакс на модельки монстров, некоторые просто под современные системы запуск подгоняют и все.
В оригинальной версии 2002 года были тени от НПС и врагов, а в ремастере еще добавили контактные тени от всех объектов интерьера.
Какой нафиг ремастер, они рехнулись там что ли? Это именно та игра, где нужен полноценный, качественный ремейк. Тем более, учитывая дефицит норм игр/фильмов в этом жанре за посл время... Плин, не удивлюсь, если они еще цену заломят, как ЕА за ремастер трилогии по Mass Effect...В свое время очень нравилась эта игруха.
Ремастеры дешёвы в производстве и дают именно ту самую игру под новое железо, а не переосмысление, как ремейк. В итоге все довольны в целом.
Это провальная игра, какой нахрен ремейк? А Nightdive никогда цены не лупили
он што вода, как это утёк? спасибо неплохо.
SS2 Enhancend Edition то хоть выпустили? Разработчики взяли на себя много.
Сто лет назад. Она такая же страшная, как и оригинал, надо ремейк делать, как 1. // Александр Ковалёв
если только во сне, а в реальности у ней даже примерной даты нет.
Действительно забавная ситуация, делают римейки играм которым даже 10 лет нет, а тут древняя игра, но при этом делают ремастер. Причём эта игра по сути культовая. Она заслуживает римейк, но нет, просто нейросетями текстурки обновим и будем продавать за 30$
Не знал что была игра по фильму.
Очередные дурни, которые не так поняли фанатов, которые орали РЕМАСТЕР-РЕМАСТЕР, а по итогу думали про РЕМЕЙК -_-, не я реально охреневаю... Ну и что это будет и зачем??? Как вот недавний (ре-мастер) Лары Крофт??? И многие подобное осилили(хотя-бы больше 5 минут)? Мдда. Еще и ценник видать будет конским.
Да не может быть! Nightdive Studios выпустит ремастер самого хорошего классического хоррора The Thing 2002 года. Конечно большой респект им за это, но судя по скриншотам в ремастере подправили только освещение, тени и текстуры плюс они должны добавить полную поддержку геймпадов. Возможно, что разработчики добавят в игру другие виды врагов, монстров и НПС с самой беты версии и еще бы выпустили вторую часть игры, которая так и не вышла в свет в далеком 2003 году. Обязательно жду сей релиз.
Выглядит неплохо по трейлеру. Вопрос в цене.