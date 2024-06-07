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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.7 218 оценок

Nightdive Studios представила ремастер хоррора The Thing

butcher69
Новости

Ретро-специалисты из Nightdive Studios объявили о том, что работает над ремастером игры 2002 года в жанре survival horror The Thing. В The Thing: Remastered будут улучшены модели персонажей, текстуры и анимация, которые Nightdive создала вручную.

По словам студии, в игре также будет использован «продвинутый 3D-рендеринг для обновления освещения и атмосферных эффектов». К особенностям игры можно отнести сглаживание, пиксельное освещение, разрешение 4K и частоту до 144 кадров в секунду.

Ремастер выйдет на PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox и PC (через Steam) в течение этого года.

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Видеоигра The Thing, вышедшая 22 года назад на PS2, Xbox и PC, является продолжением фильма Джона Карпентера 1982 года и происходит вскоре после его событий.

Игроки управляют капитаном Блейком, капитаном спецназа армии США, который был отправлен в Антарктику, чтобы выяснить, что случилось с исследовательской группой из фильма.

Там Блейк находит множество выживших, которые объединяются с ним для борьбы с инопланетным существом, изменившим форму и проникшим на аванпост.

Как и в фильме, «Нечто» может копировать внешность убитых им людей, поэтому игроку предстоит решить, кому из членов команды можно доверять, а кто на самом деле является замаскированным «Нечто».

Поскольку Блейк - новичок среди выживших, он тоже находится под подозрением, поэтому в игре реализована система страха/доверия. Если товарищи Блейка потеряют к нему доверие (например, если он слишком долго направляет на них оружие или забирает их оружие или патроны), они могут поверить, что он и есть Нечто, и начать нападать на него.

Ранее на этой неделе Nightdive также подтвердила, что работает над ремастером комедийного хоррор FPS Killing Time.

Игра была выпущена на 3DO в 1995 году, а в 1996 году вышла на ПК.

22
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
GayFish

Фейковый пре-рендерный трейлер, по факту игра выглядить как типичный ленивый ремастер с апскейлом тектсур и интерфейса.

6
vertehwost

Ну это тогда пичально, хотя по моему они добавили тени

1
Samson48

Хотя бы освещение прикрутили и парралакс на модельки монстров, некоторые просто под современные системы запуск подгоняют и все.

0
Mr_Dude090 vertehwost

В оригинальной версии 2002 года были тени от НПС и врагов, а в ремастере еще добавили контактные тени от всех объектов интерьера.

0
Eios

Какой нафиг ремастер, они рехнулись там что ли? Это именно та игра, где нужен полноценный, качественный ремейк. Тем более, учитывая дефицит норм игр/фильмов в этом жанре за посл время... Плин, не удивлюсь, если они еще цену заломят, как ЕА за ремастер трилогии по Mass Effect...В свое время очень нравилась эта игруха.

3
bysaturn

Ремастеры дешёвы в производстве и дают именно ту самую игру под новое железо, а не переосмысление, как ремейк. В итоге все довольны в целом.

0
darkMarshall

Это провальная игра, какой нахрен ремейк? А Nightdive никогда цены не лупили

0
r0b0tf00t

он што вода, как это утёк? спасибо неплохо.

1
ugf16349

SS2 Enhancend Edition то хоть выпустили? Разработчики взяли на себя много.

1
Пользователь ВКонтакте

Сто лет назад. Она такая же страшная, как и оригинал, надо ремейк делать, как 1. // Александр Ковалёв

-4
Sinmax Пользователь ВКонтакте

если только во сне, а в реальности у ней даже примерной даты нет.

0
hollo0w

Действительно забавная ситуация, делают римейки играм которым даже 10 лет нет, а тут древняя игра, но при этом делают ремастер. Причём эта игра по сути культовая. Она заслуживает римейк, но нет, просто нейросетями текстурки обновим и будем продавать за 30$

1
Real Slim Shady

Не знал что была игра по фильму.

0
Ang Dark

Очередные дурни, которые не так поняли фанатов, которые орали РЕМАСТЕР-РЕМАСТЕР, а по итогу думали про РЕМЕЙК -_-, не я реально охреневаю... Ну и что это будет и зачем??? Как вот недавний (ре-мастер) Лары Крофт??? И многие подобное осилили(хотя-бы больше 5 минут)? Мдда. Еще и ценник видать будет конским.

0
Mr_Dude090

Да не может быть! Nightdive Studios выпустит ремастер самого хорошего классического хоррора The Thing 2002 года. Конечно большой респект им за это, но судя по скриншотам в ремастере подправили только освещение, тени и текстуры плюс они должны добавить полную поддержку геймпадов. Возможно, что разработчики добавят в игру другие виды врагов, монстров и НПС с самой беты версии и еще бы выпустили вторую часть игры, которая так и не вышла в свет в далеком 2003 году. Обязательно жду сей релиз.

0
bysaturn

Выглядит неплохо по трейлеру. Вопрос в цене.

-3