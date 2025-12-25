Тизер фильма "Мстители: Судный день" показали в Marvel Rivals

Как стало известно, в онлайн-шутере Marvel Rivals начали демонстрировать первый тизер фильма "Мстители: Судный день".

Тизер с возвращением Стива Роджерса, опубликованный студией Marvel 23 декабря, теперь можно увидеть на игровой карте Times Square - на участке, где не происходят боевые столкновения. Таким образом, Disney активно использует игру для продвижения будущего блокбастера.

Marvel Rivals регулярно собирает более 100 тысяч одновременных игроков ежедневно в одном лишь Steam, что обеспечивает широкий охват аудитории.