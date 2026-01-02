В Marvel Rivals вышел новогодний патч, помогающий закрыть боевой пропуск

Свежее обновление для Marvel Rivals вышло 1 января 2026 в 12:00 мск без остановки серверов.

Сезон 5.5, посвящённый “людям Икс” Шельме и Гамбиту, заканчивается 16 января, и с новым патчем NetEase запустили событие “Хроно-рывок” (Chrono-Rush), которое поможет нагнать прогресс батлпасса и разблокировать все награды.

С 1 по 16 января игроки будут получать дополнительные Хроножетоны, просто играя в матчи — без какого-либо верхнего лимита. Кроме того, на последней странице премиумного боевого пропуска появилась опция обмена избыточных Хроножетонов на Очки Аксессуаров.

Также в обновлении 20260101 для “Марвел Ривалс” добавили в магазин новые комплекты для Локи и Человека-Факела, целый ворох новых анимаций, исправили таймер на Таймс-сквер и несколько багов героев.