Авторы коллекционной карточной игры Marvel Snap раскрыли дорожную карту ближайших обновлений ©

Компания Second Dinner опубликовала новую дорожную карту грядущего контента для Marvel Snap, в которой рассказывается о том, что ожидает игроков в карточной игре, а также об идеях, которые находятся на стадии концепта. Одним из наиболее важных нововведений станет релиз ПК-версии Marvel Snap из раннего доступа. Однако это лишь один из элементов, представленных разработчиками для карточной игры Disney.

Среди новых возможностей - улучшения, связанные с апгрейдом карт: появится мультиапгрейд, позволяющий сразу выбрать уровень качества, на который вы хотите перейти, при условии, что у вас есть кредиты и бустеры, необходимые для достижения этого уровня. Также появится возможность использовать золото для обновления карт.

Появится и сезонное звуковое сопровождение: для каждого сезона будет своя музыка для меню. Режим Conquest также будет улучшен: добавится возможность ускорять или пропускать анимации, а также другие обновления пользовательского интерфейса. После этого начнется первая фаза глобального матчмейкинга.

Другие новые возможности, такие как уровень престижа, улучшения в Spotlight Cache, эмодзи и эмодзи для торговых карт, умные колоды, пользовательский магазин, новый Infinity Split и эволюция Ultimate Variant, также появятся позже.