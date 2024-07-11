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Marvel Snap 09.06.2022
Стратегия, Карточная, Условно-бесплатная
7.1 17 оценок

Карточная Marvel Snap получит артбук

butcher69
Новости

Издательство Dark Horse Books объявило, что Marvel Snap станет одной из игр, для которой издатель выпустит артбук. Дата выхода The Art of Marvel Snap назначена на 7 января 2025 года.

В сотрудничестве с Marvel Games, Nuverse и Second Dinner книга в твердом переплете будет содержать полноцветные изображения, демонстрирующие невероятные иллюстрации карт, на которых основана мобильная игра, и позволит игрокам взглянуть на иллюстрации карт любимых персонажей Marvel в физическом, а не цифровом формате.

Обложка грядущего артбука дает фанатам Marvel представление о том, что будет внутри книги, включая иллюстрации различных героев и злодеев Marvel, таких как Дэдпул и Росомаха, Веном, Железный человек, Доктор Дум и другие. Книга "Искусство Marvel Snap" на 256 страницах посвящена цифровой коллекционной карточной игре и включает в себя более ста персонажей и локаций из всей вселенной (или вселенных!) Marvel, позволяя рассмотреть оригинальные иллюстрации более внимательно, чем в цифровых версиях карт. В дополнение к подробной галерее иллюстраций, дизайны, как отмечается, могут быть более подробно изучены с помощью информации о разработчиках, которая прилагается к иллюстрациям, предлагая понимание творческого и дизайнерского процесса игры Marvel Snap разработчиками Second Dinner.

Что касается самой игры, то Marvel Snap описывается как "быстро развивающаяся коллекционная карточная игра с инновационной механикой".

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