на главную
об игре
Marvel's Avengers 04.09.2020
5.5 548 оценок

По слухам, Marvel изменила стратегию разработки видеоигр после провала Marvel's Avengers

©
butcher69
Новости

После недавних провалов, в том числе и видеоигры Marvel's Avengers, появилась информация о том, что компания Marvel собирается изменить свою стратегию в отношении видеоигр.

Успеха добилась только игра Marvel Spider-Man, а такие игры, как Marvel's Avengers, Midnight Suns и Future Revolution, как отметил один из фанатов в Twitter, оказались большими провалами.

По мнению инсайдера CanWeGetSomeToast, все изменится.

Он ответил фанату:

Marvel прекрасно понимает, что ее подразделение видеоигр в целом не раскрывает свой потенциал. Ходят слухи о том, что внутри компании Marvel произошли изменения, в результате которых основное внимание будет уделено играм.

По утверждению инсайдера, новые игры про Черную Пантеру и Железного Человека ждут большие перемены.

Новые игры EA Black Panther и Iron Man станут началом толчка к чему-то грандиозному.
11
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
SpacePRedator014

Как по мне и Marvel's Avengers можно было бы реанимировать, хотя бы в качестве приключенченского экшена, там в сюжете есть какая-никакая постановка, причём прикольная очень даже порой. Просто взять, убрать нафиг HP и уровни у врагов, переработать способности героев исходя из новой механики что бы всё шло не к задротству уровней, а именно что к полезности использования навыков, напридумать для разных героев свои уровни, к примеру у Железного человека, больше полётов, больше стрельбы и соответственно сражения с самолётами, вертолётами, у Халка больше механик связанных с силой и массовыми погромами, у Вдводы можно было бы сделать типа стелс-миссии и так далее и игра бы превратилась из убогой сессионский, в принципе очень даже не слабый приключенченский экшн, где ты прошёл сюжетку за разных героев поиграл и круто, а в качестве доп. задания оставить как раскрытие арки героев, вот и всё. Затратно? Да, зато лучше чем в убыток 3 года пытаться реанимировать игру что у них не получилось.

16
Олег Дудин

Согласен. Скворечники же смогли реанимировать 14-ю Финалку. Так и тут - устроить масштабный ребут игры, руководствуясь желанием фанатов. Уж явно они не новые скинчики просили.

0
Dark1994

Ага, при чем они активно пиарили этот кал. В отличии от офигенных стражей галактики у которых вообще не было

10
hamshut

Стражи были хорошей игрой, жаль что она по продажам не оправдала. Все ожидали от нее такой мути, как Мстители, ну и реклама была слабой.

1
Джин Мори hamshut

Рекламы там вообще не было походу...

0
JustA_NiceGuy

На Железного человека у меня не просто большие надежды! Если попробуют выпустить кал, я объявлю бойкот всем последующим играм от них!

2
AleksandrLondon2077

Если ты не купишь когда не понравиться , они так сильно потеряют (нет)

-2
JustA_NiceGuy AleksandrLondon2077

Как говорят продавцы: любой покупатель важен.

0
kotasha

Они очень сильно промахнулись когда сделали игру сервис.

2
ВернитеТрусы

Это что за "Чудофемка" на скрине с кулаками как у халка?

Игра явно шидевр 10 из 10.

1
AleksandrLondon2077

Ты явно фанат Марвел, раз не знаешь кто это .ЛОООООЛ

-1
ckott4

Решили пересмотреть и "игры" от еа, ахахахахахахахахахаха, клоуняры, внатуре. Не, игры это вообще не про марвел.

0
VaZZers

А я вот вспоминаю: много игр про марвелских героев повыпиливали из стима (Deadpool, Marvel Ultimate Alliance, сабж и что-то еще). Как-будто какое-то проклятье или проблема с авторскими правами

0
Гасен

Решила просто их не выпускать? (статью не читал)

-1
ckott4

Да, просто перефразировано. "Игры" будет делать еа.

0
AleksandrLondon2077

Как всегда, худшая добилась успеха, а норм игры провалились (

-1
Twiceasniceasguys

Хотели сделать что-то вроде корейской доилки, чтобы разводить школоту на завтраки, но не срослось, тут особый талант нужен (и циничность).

-2
sosic 01

Лучшая реклама для продажи детских игрушек это мультфильмы, В случае с фильмами может выйти накладно так как сейчас не самое лучшее время для развития кинокиновселенной, собственно сократив финансирование кино проектов, компания много не потеряет а лишь как мне кажется больше приобретёт.

-4
Wolfenstein

мб перестать делать про суперхероев уг кал и начать делать реальные темы ? как вам там такая стратегия ? xD

-6
0ncnjqybr

А что тогда хавать поколению зумеров?

-5
Twiceasniceasguys

Дед, иди обратно в свои танки, тебя там бойцы заждались, от зевоты вставные челюсти на пол валятся.

-1
Wolfenstein Twiceasniceasguys

какие танки ? яж не гей, внучко

-3
SSStylish

А много вообще этих игр про супергероев? 2 части паука, Россомаха, дилогия Injustice, 4 игры про Бэтмена, неудачные Suiced Squad и Gotham Knights. На фоне общего количества игр это всего лишь пшик.

0
akela280 SSStylish

Про паучка много игр (около десятка).

0