По слухам, Marvel изменила стратегию разработки видеоигр после провала Marvel's Avengers

После недавних провалов, в том числе и видеоигры Marvel's Avengers, появилась информация о том, что компания Marvel собирается изменить свою стратегию в отношении видеоигр.
Успеха добилась только игра Marvel Spider-Man, а такие игры, как Marvel's Avengers, Midnight Suns и Future Revolution, как отметил один из фанатов в Twitter, оказались большими провалами.
По мнению инсайдера CanWeGetSomeToast, все изменится.
Он ответил фанату:
Marvel прекрасно понимает, что ее подразделение видеоигр в целом не раскрывает свой потенциал. Ходят слухи о том, что внутри компании Marvel произошли изменения, в результате которых основное внимание будет уделено играм.
По утверждению инсайдера, новые игры про Черную Пантеру и Железного Человека ждут большие перемены.
Новые игры EA Black Panther и Iron Man станут началом толчка к чему-то грандиозному.
Как по мне и Marvel's Avengers можно было бы реанимировать, хотя бы в качестве приключенченского экшена, там в сюжете есть какая-никакая постановка, причём прикольная очень даже порой. Просто взять, убрать нафиг HP и уровни у врагов, переработать способности героев исходя из новой механики что бы всё шло не к задротству уровней, а именно что к полезности использования навыков, напридумать для разных героев свои уровни, к примеру у Железного человека, больше полётов, больше стрельбы и соответственно сражения с самолётами, вертолётами, у Халка больше механик связанных с силой и массовыми погромами, у Вдводы можно было бы сделать типа стелс-миссии и так далее и игра бы превратилась из убогой сессионский, в принципе очень даже не слабый приключенченский экшн, где ты прошёл сюжетку за разных героев поиграл и круто, а в качестве доп. задания оставить как раскрытие арки героев, вот и всё. Затратно? Да, зато лучше чем в убыток 3 года пытаться реанимировать игру что у них не получилось.
Согласен. Скворечники же смогли реанимировать 14-ю Финалку. Так и тут - устроить масштабный ребут игры, руководствуясь желанием фанатов. Уж явно они не новые скинчики просили.
Ага, при чем они активно пиарили этот кал. В отличии от офигенных стражей галактики у которых вообще не было
Стражи были хорошей игрой, жаль что она по продажам не оправдала. Все ожидали от нее такой мути, как Мстители, ну и реклама была слабой.
Рекламы там вообще не было походу...
На Железного человека у меня не просто большие надежды! Если попробуют выпустить кал, я объявлю бойкот всем последующим играм от них!
Если ты не купишь когда не понравиться , они так сильно потеряют (нет)
Как говорят продавцы: любой покупатель важен.
Они очень сильно промахнулись когда сделали игру сервис.
Это что за "Чудофемка" на скрине с кулаками как у халка?
Игра явно шидевр 10 из 10.
Ты явно фанат Марвел, раз не знаешь кто это .ЛОООООЛ
Решили пересмотреть и "игры" от еа, ахахахахахахахахахаха, клоуняры, внатуре. Не, игры это вообще не про марвел.
А я вот вспоминаю: много игр про марвелских героев повыпиливали из стима (Deadpool, Marvel Ultimate Alliance, сабж и что-то еще). Как-будто какое-то проклятье или проблема с авторскими правами
Решила просто их не выпускать? (статью не читал)
Да, просто перефразировано. "Игры" будет делать еа.
Как всегда, худшая добилась успеха, а норм игры провалились (
Хотели сделать что-то вроде корейской доилки, чтобы разводить школоту на завтраки, но не срослось, тут особый талант нужен (и циничность).
Лучшая реклама для продажи детских игрушек это мультфильмы, В случае с фильмами может выйти накладно так как сейчас не самое лучшее время для развития кинокиновселенной, собственно сократив финансирование кино проектов, компания много не потеряет а лишь как мне кажется больше приобретёт.
мб перестать делать про суперхероев уг кал и начать делать реальные темы ? как вам там такая стратегия ? xD
А что тогда хавать поколению зумеров?
Дед, иди обратно в свои танки, тебя там бойцы заждались, от зевоты вставные челюсти на пол валятся.
какие танки ? яж не гей, внучко
А много вообще этих игр про супергероев? 2 части паука, Россомаха, дилогия Injustice, 4 игры про Бэтмена, неудачные Suiced Squad и Gotham Knights. На фоне общего количества игр это всего лишь пшик.
Про паучка много игр (около десятка).