По слухам, Marvel изменила стратегию разработки видеоигр после провала Marvel's Avengers ©

После недавних провалов, в том числе и видеоигры Marvel's Avengers, появилась информация о том, что компания Marvel собирается изменить свою стратегию в отношении видеоигр.

Успеха добилась только игра Marvel Spider-Man, а такие игры, как Marvel's Avengers, Midnight Suns и Future Revolution, как отметил один из фанатов в Twitter, оказались большими провалами.

По мнению инсайдера CanWeGetSomeToast, все изменится.

Он ответил фанату:

Marvel прекрасно понимает, что ее подразделение видеоигр в целом не раскрывает свой потенциал. Ходят слухи о том, что внутри компании Marvel произошли изменения, в результате которых основное внимание будет уделено играм.

По утверждению инсайдера, новые игры про Черную Пантеру и Железного Человека ждут большие перемены.

Новые игры EA Black Panther и Iron Man станут началом толчка к чему-то грандиозному.