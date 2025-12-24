Arkane Lyon уверяет: Marvel's Blade станет особенной - разработка идёт по плану

После долгого затишья студия Arkane Lyon решила успокоить фанатов, с нетерпением ожидающих новостей о Marvel’s Blade. Креативный директор команды Динга Бакаба обратился к сообществу и заверил, что разработка проекта продвигается уверенно, а внутри студии царит высокий рабочий настрой.

По словам Бакабы, команда демонстрирует выдающиеся результаты и не боится завышенных ожиданий. Он подчеркнул, что новая игра во вселенной Marvel от авторов Dishonored и Deathloop не станет рядовым экшеном, а предложит нечто по-настоящему уникальное. Разработчики осознают уровень ответственности и стремятся соответствовать собственным высоким стандартам качества.

При этом Бакаба попросил игроков проявить терпение. Он отметил, что студия предпочитает не торопиться с показами и анонсами, сосредоточившись на том, чтобы довести все ключевые элементы до нужного уровня. По его словам, команда «превосходит саму себя» и гордится тем, каким получается проект.

Marvel’s Blade была официально анонсирована в 2023 году, но с тех пор подробностей о ней почти не появлялось. По слухам, релиз игры может состояться в 2027 году на консолях Xbox двух поколений, однако часть сообщества опасается более серьёзного переноса — вплоть до 2028–2030 годов. Несмотря на это, слова Arkane Lyon дают понять: разработка жива и движется в правильном направлении.