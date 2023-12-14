Blade и тема эксклюзивности. Microsoft опубликовала более длинный трейлер и "закрыла тему"

Microsoft и Bethesda пока никак не прокомментировали информация по поводу эксклюзивности Marvel's Blade, но американская корпорация опубликовала чуть более длинный ролик, анонсирующий игру. Геймеры считают, что Microsoft "покончила с темой" эксклюзивности, так как корпорация опубликовала на канале Xbox (YouTube) новую версию трейлера, которая на несколько секунд длиннее тех, что ранее показывали Bethesda и Marvel.
В конце мы видим две целевые платформы: Xbox и Windows Microsoft. На канале PlayStation трейлер не появился, дабы подтвердить эксклюзивность игры - Sony наверняка позаботилась бы о том, чтобы подтвердить, что игра будет доступна на PlayStation 5.
Браво Xbox! У вас появился эксклюзивный супергерой. Я не могу дождаться, чтобы поиграть в игру!
Давно пора Xbox создать собственный супергеройский эксклюзив. Вот что мне нравится видеть, когда Xbox старается соответствовать конкурентам.
Insomniac может оставить себе Человека-паука. У нас есть Блэйд.
Под этим роликом можно найти множество подобных комментариев: геймеры призывают Arkane не торопиться и развивать игру в своем собственном темпе, хотя, по слухам, работа над ней ведется еще с прошлого года.
Blade определенно нужно много времени, но мы можем быть уверены, что игра будет доступна на Xbox Game Pass в день релиза. Microsoft уже подтвердила наличие игры в каталоге, что только подчеркивает, что компания следует своему плану предлагать в библиотеке сервиса игры от собственных студий.
это чел с фантом либерти?
Давно пора обзавестись собственными эксклюзивами... Помимо Редфолл и Старфилд...
Еще одним трешом))) Ждем 30 фпс на коробке и предложения купить 4090
Ничего в этом трейлере нового не увидел, да что такое то
Не на того супергероя поставила Майкрософт. Вампирская и зомби тематика настолько заезженная, что не вызывает "абсолютли"© не каких эмоций. Как бы не получился какой-нибудь Редфолл только с Блейдом. У паучка от Сони хотя бы много колоритных злодеев.
Про зомби с тобой согласен, а вот про вампиров нет. Игры про вампиров которые и вправду хорошие можно по пальцем пересчитать.
От первого лица шоль будет? Полная дичь получится.
от третьего же