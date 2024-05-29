В свежей утечке сетевого шутера Deadlock разобрали потенциально интересный лор игры

Новый многопользовательский экшен-шутер Deadlock от студии Valve еще не вышел, но уже успел стать главной темой для жарких обсуждений в игровом сообществе. Утечек по игре оказалось настолько много, что еще до релиза игроки могут свободно изучить предысторию персонажей и углубиться в историю внутриигрового мира, где, похоже, скрыт достаточно интересный лор. Подобное попытался сделать блогер Тайлер Маквикер, который проанализировал теории и вероятный сюжет грядущей Deadlock.

Deadlock находится на стадии закрытой альфа-версии, однако в ней уже достаточно контента для понимания общих правил мира, созданных командой Valve. Блогер исследует различные символы, знаки и иконографию, найденные в просочившихся видеороликах игрового процесса, и предполагает, что под поверхностной нуар-гангстерской эстетикой Deadlock могут скрываться более глубокие, демонические темы.

Весьма вероятно, что само название игры — Deadlock является отсылкой к еще одному названию Чистилища, куда попадают грешники. Это подтверждают явные религиозные и оккультные символы, спрятанные в локациях или даже в дизайне персонажей. Маквикер рассматривает идею о том, что игровые персонажи могут быть потерянными душами, проклятыми скитаться в лимбе между мирами. Он подчеркивает потенциальную связь этих элементов с историей игры, которая, судя по всему, представляет собой сплав старой католической иконографии, оккультизма, тропов мафии и демонов.