Релизный трейлер масштабного дополнения The Final Shape для Destiny 2

Эпическая сага о борьбе Света и Тьмы в Destiny 2 уже совсем скоро подойдет к своему логическому завершению. Игроки шутера получат долгожданную развязку в дополнении The Final Shape, которое навсегда изменит привычную форму поддержки проекта. В честь его скорого выхода разработчики из Bungie опубликовали кинематографичный релизный трейлер полностью на русском языке.
В этом ролике авторы намеренно подчеркивают, что дополнение The Final Shape станет для Destiny 2 самым масштабным и при этом последним. Игроков ждут новые уникальные способности, путешествие к сердцу Странника, новые виды врагов, дополнительное снаряжение и подкласс "Призматик".
Последнее дополнение для Destiny 2 выходит на ПК и консолях уже 4 июня. После релиза The Final Shape онлайн-шутер больше не будет получать аддоны по привычной формуле. Активная поддержка игры продолжится, но уже в несколько другом ключе. Разработчики планируют регулярно выпускать для игры новый контент через специальные эпизоды, заменив стандартные сезоны в Destiny 2.
Они удалят не только контент, а всю игру? 😁 // Sergey Likhodeev
сколько игра уже весит? 400гб?