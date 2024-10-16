Marvel's Blade может получит систему морали, похожую на Infamous

Во время The Game Awards 2023 Microsoft и Arkane Studios сообщили, что в разработке находится игра Marvel's Blade, основанная на популярном персонаже Блэйде. Это будет полностью однопользовательская игра с камерой от третьего лица, действие которой происходит в Париже.

После анонса Marvel's Blade больше не получала официальной информации, но недавно появился новый слух от Double-Barrel Gaming, в котором говорится, что в игре будет система морали, похожая на Infamous.

Все, что я знаю, это то, что, возможно, они тестируют что-то похожее на систему морали Infamous, но я понятия не имею, было ли принято решение или нет. Infamous была создана Sucker Punch, и там была мораль, в которой вы могли быть хорошими или могли перейти на темную сторону и убивать всех по пути.



Блэйд, очевидно, антигерой, охотник на вампиров. Он не так уж много взаимодействует с людьми, я полагаю. То есть, конечно, он это делает, но его основное внимание сосредоточено на вампирах. Лично для меня это отличная информация, потому что она потенциально может позволить игроку пойти по более мрачному пути.

Хотя пользователь упомянул систему морали Infamous, мы должны помнить, что у Arkane есть похожая модель, которую можно увидеть в Dishonored.

У Marvel's Blade пока нет даты выхода, но она выйдет на ПК, Xbox Series S|X и Game Pass.