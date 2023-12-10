Разработка Marvel's Blade от Arkane Lyon "только началась"

Во время церемонии The Game Awards компании Arkane Lyon и Marvel Games анонсировали Marvel's Blade, но прежде чем слишком радоваться, вам стоит прочитать дальше.

Bethesda упомянула в X (бывший Twitter), что они были очень рады сделать анонс в честь 50-летия Блейда, но разработка игры "только началась".

Вероятно, это еще одна ситуация, схожая с игрой Machine Games про Индиану Джонса или Insomniac Games про Marvel's Wolverine: анонс с небольшим тизером, а затем долгое ожидание до выхода игры, скорее всего, без какой-либо информации в течение нескольких месяцев или лет.

Если вы не знакомы с Arkane Lyon, то это разработчик, стоящий за такими известными играми, как Dishonored, Dishonored 2 и Deathloop.

Все, что мы знаем об игре на данный момент, - это то, что это будет взрослый однопользовательский приключенческий экшен от третьего лица. Также известно, что действие игры разворачивается в Париже, который, судя по всему, был захвачен вампирами, и жителям приходится укрываться в укрытиях, как только заходит солнце.

На данный момент мы не знаем, когда игра выйдет (кроме того, что это, скорее всего, займет много времени), будет ли она эксклюзивом для Xbox или мультиплатформой. Ни во время презентации на The Game Awards, ни после нее ничего не было объявлено.

Мы не получили даже года, и нам придется ждать, когда Arkane, Bethesda и Microsoft будут готовы сделать новый анонс в какой-то момент в будущем.

Если вы хотите немного (тактического) экшена про Блейда прямо сейчас, то вам придется некоторое время играть за Дневного Ходока в Marvel's Midnight Sun. Плюс в том, что это отличная игра и одна из лучших тактических стратегий на сегодняшний день. Минус в том, что у неё нет нормального перевода на русский язык.