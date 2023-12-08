Создатели серии Dishonored анонсировали приключенческий экшен Marvel's Blade

Arkane Lyon только что анонсировала новую игру про Блэйда, живого вампира, который может ходить под солнцем, не превращаясь в кучу пепла. Даты выхода пока нет, но мы узнали, что это будет одиночный приключенческий экшен от третьего лица, действие которого происходит в Париже.

Marvel, в последнее время, все чаще вспоминает про Блэйда. Он был главной частью Midnight Suns, тактической ролевой игры Firaxis Games про супергероев, и даже получил новый фильм MCU с обладателем премии "Оскар" Махершалой Али в роли титулованного Дневного ходока.

"В честь 50-летия Blade мы нашли идеальную пару для Дневного ходока в лице Arkane Lyon, студии бескомпромиссных творцов которые постоянно расширяют границы игрового дизайна и инноваций", - сказал вице-президент и креативный директор Marvel Games Билл Роземанн в пресс-релизе. "В дополнение к их отмеченному наградами таланту, их личная страсть и смелое видение нашего получеловека-полувампира-иконоборца делают это сотрудничество идеальным".

Как ни странно, последняя игра Arkane тоже была посвящена вампирам, но Redfall не слишком понравилась игрокам — за последние 24 часа в Steam в нее играло всего 73 игрока. Второй раз ведь будет лучше, да?

Marvel’s Blade выйдет на PC и Xbox Series X|S. Разработка пока на ранней стадии.