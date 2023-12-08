Создатели серии Dishonored анонсировали приключенческий экшен Marvel's Blade

Arkane Lyon только что анонсировала новую игру про Блэйда, живого вампира, который может ходить под солнцем, не превращаясь в кучу пепла. Даты выхода пока нет, но мы узнали, что это будет одиночный приключенческий экшен от третьего лица, действие которого происходит в Париже.
Marvel, в последнее время, все чаще вспоминает про Блэйда. Он был главной частью Midnight Suns, тактической ролевой игры Firaxis Games про супергероев, и даже получил новый фильм MCU с обладателем премии "Оскар" Махершалой Али в роли титулованного Дневного ходока.
"В честь 50-летия Blade мы нашли идеальную пару для Дневного ходока в лице Arkane Lyon, студии бескомпромиссных творцов которые постоянно расширяют границы игрового дизайна и инноваций", - сказал вице-президент и креативный директор Marvel Games Билл Роземанн в пресс-релизе. "В дополнение к их отмеченному наградами таланту, их личная страсть и смелое видение нашего получеловека-полувампира-иконоборца делают это сотрудничество идеальным".
Как ни странно, последняя игра Arkane тоже была посвящена вампирам, но Redfall не слишком понравилась игрокам — за последние 24 часа в Steam в нее играло всего 73 игрока. Второй раз ведь будет лучше, да?
Marvel’s Blade выйдет на PC и Xbox Series X|S. Разработка пока на ранней стадии.
Аркейн как разработчик иммерсивных игр уже официально умер.
Lol
Ещё одна какаха, ради которой не делают Dishonored III...
Deathloop мне понравилась, но третья часть диза должна была выйти! Несправедливо.
с чего ты взял что Dishonored 3 не будет калом?
чё несёт
Ожидаем =)
=)
обожаю убивать вампиров
Я тоже всегда хотел стать военным, а потом я повзрослел
К чему эти ответвления от основной игры, давайте уже redfall 2.)
Мда… дизонард 3 пацаны 😀
Сделали бы что то типо legacy of kain с этой механикой
Да подарите вы им уже движок нормальный, невозможно смотреть на этот текстурный сблев с графоном 20ти летней давности . Есть нормальные игры на селл-шейдинге по типу Борды, а есть игры Аркейн...
Ну такое... Главный вопрос в этой ситуации, смогут ли разрабы из Аркейн выбраться из той помойной ямы, в которой сидят сейчас?
Практически ничего не показали, но выглядит красиво и эпично. Надеюсь игра будет не хуже.
Обожаю Блэйда, но вид от 3 лица меня категорически не устраивает, надеюсь, все же будет выбор перспективы.
Стильно