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Marvel's Blade TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 4 оценки

Создатели серии Dishonored анонсировали приключенческий экшен Marvel's Blade

butcher69
Новости

Arkane Lyon только что анонсировала новую игру про Блэйда, живого вампира, который может ходить под солнцем, не превращаясь в кучу пепла. Даты выхода пока нет, но мы узнали, что это будет одиночный приключенческий экшен от третьего лица, действие которого происходит в Париже.

Marvel, в последнее время, все чаще вспоминает про Блэйда. Он был главной частью Midnight Suns, тактической ролевой игры Firaxis Games про супергероев, и даже получил новый фильм MCU с обладателем премии "Оскар" Махершалой Али в роли титулованного Дневного ходока.

"В честь 50-летия Blade мы нашли идеальную пару для Дневного ходока в лице Arkane Lyon, студии бескомпромиссных творцов которые постоянно расширяют границы игрового дизайна и инноваций", - сказал вице-президент и креативный директор Marvel Games Билл Роземанн в пресс-релизе. "В дополнение к их отмеченному наградами таланту, их личная страсть и смелое видение нашего получеловека-полувампира-иконоборца делают это сотрудничество идеальным".

Как ни странно, последняя игра Arkane тоже была посвящена вампирам, но Redfall не слишком понравилась игрокам — за последние 24 часа в Steam в нее играло всего 73 игрока. Второй раз ведь будет лучше, да?

Marvel’s Blade выйдет на PC и Xbox Series X|S. Разработка пока на ранней стадии.

33
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
GayFish

Аркейн как разработчик иммерсивных игр уже официально умер.

14
makeavelli

Lol

-6
Макс Макс 007

Ещё одна какаха, ради которой не делают Dishonored III...

Deathloop мне понравилась, но третья часть диза должна была выйти! Несправедливо.

9
simiola

с чего ты взял что Dishonored 3 не будет калом?

2
Макс Макс 007 simiola

чё несёт

0
makeavelli

Ожидаем =)

2
DanilFreeze225

=)
обожаю убивать вампиров

-2
DrZoiberg

Я тоже всегда хотел стать военным, а потом я повзрослел

2
XalimoV

К чему эти ответвления от основной игры, давайте уже redfall 2.)

1
Krio_ru

Мда… дизонард 3 пацаны 😀

0
olseki

Сделали бы что то типо legacy of kain с этой механикой

0
-KinG_BoXinG_79rus-

Да подарите вы им уже движок нормальный, невозможно смотреть на этот текстурный сблев с графоном 20ти летней давности . Есть нормальные игры на селл-шейдинге по типу Борды, а есть игры Аркейн...

0
Victor Dukoff

Ну такое... Главный вопрос в этой ситуации, смогут ли разрабы из Аркейн выбраться из той помойной ямы, в которой сидят сейчас?

-1
VikiPedia

Практически ничего не показали, но выглядит красиво и эпично. Надеюсь игра будет не хуже.

-2
Laicus

Обожаю Блэйда, но вид от 3 лица меня категорически не устраивает, надеюсь, все же будет выбор перспективы.

-4
Вадим Бухтуев

Стильно

-5