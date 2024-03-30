Разработка Marvel's Blade, судя по всему, ведется на движке Void Engine

Грядущий приключенческий экшен Marvel's Blade от Microsoft и Arkane Studios, скорее всего, разрабатывается на движке Void Engine. Как следует из профиля Ниаши Карата (Nyasha Karata), ведущего программиста Arkane Studios, студия разрабатывает Marvel's Blade на Void Engine, используя C++ в качестве основного языка программирования.

Карата отвечает за разработку и внедрение игровых механик, систем и функций для Marvel's Blade. Он сотрудничает с дизайнерами, чтобы воплотить творческие идеи в функциональные геймплейные системы.

Хотя это не подтверждение того, что Void Engine используется для разработки Marvel's Blade, это также не первое упоминание о нем в резюме разработчика, работающего над игрой в Arkane Lyon. Кроме того, ранее студия уже работала на Void Engine над двумя своими последними проектами, Dishonored 2 и Deathloop. Нет никаких признаков того, что команда разработчиков отказалась от этого движка в пользу какой-либо альтернативы вроде Unreal Engine 5. Тем не менее, мы призываем наших читателей относиться к любым слухам и домыслам с долей соли, пока не будет подтверждения по официальным каналам.

Ранее в профиле LinkedIn Даны Найтингейл, главы отдела разработки кампании в Marvel's Blade студии Arkane Studios Lyon, появилась информация о том, что разработка игры началась в начале января 2022 года. Найтингейл руководит командой дизайнеров уровней и является главным дизайнером кампании.

О Marvel's Blade известно не так много, кроме того, что это экшен от третьего лица. Для Arkane Studios Lyon такая перспектива камеры - впервые, ведь раньше она работала в основном над экшенами от первого лица.