Финальное DLC Blood Storm для Marvel's Midnight Suns уже доступно ©

Компания Firaxis выпустила Blood Storm, четвертое и последнее DLC для игры Marvel's Midnight Suns. Оно добавляет Ороро Манро, она же Шторм из Людей Икс, в реестр персонажей и новые сюжетные миссии. Владение и прохождение всех битв DLC открывает "бонусный финал", в котором игроки сражаются с "вековым чудовищем из мифов".

Миссия Шторм заключается в поиске нового мутанта вместе с Росомахой и Мэджик, в чем им мешает внучка Красного Черепа, Син. Способная манипулировать погодой, Шторм может направлять молнии и мощные ветры, чтобы нанести урон врагам

DLC также включает три боевых наряда героя и семь нарядов для Аббатства. Кроме того, в дополнении можно получить усовершенствованную комнату T.H.R.E.A.T. для аббатства, которая позволяет настраивать тренировочные встречи (включая возможность повторного боя с боссами).

Marvel's Midnight Suns доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Сегодня игра также стала доступна для Xbox One и PS4, но версия для Nintendo Switch была отменена. На всех платформах игра получила скидку 50%.