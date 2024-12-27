Энтузиасты работают над мультиплеерным модом для Marvel's Spider-Man Remastered

С выходом Marvel's Spider-Man Remastered на ПК сообщество неизбежно будет создавать моды для игры. Хотя есть стандартные моды для костюмов, также недавно появился проект, цель которого — добавить многопользовательский режим в супергеройскую игру.
Фанатский мод возглавляет группа во главе с пользователем Discord LDD565, который теперь выпустил трейлер, демонстрирующий то, что они запланировали, с некоторыми ранними кадрами игрового процесса.
Как и следовало ожидать, это неофициально, и поэтому не ждите гладкого периода разработки. Это бесплатный мод, который создается сообществом, хотя вы можете поддержать их проектом через Patreon и Ko-fi. Те, кто поможет поддержать дело деньгами, станут частью закрытого бета-периода, когда мод будет ближе к выпуску. У мода есть официальный канал Discord, если вы хотите следить за прогрессом.
Наряду с трейлером также доступен раздел ЧаВО о моде.
- В настоящее время нет возможности сражаться с другими игроками в многопользовательском режиме, но в будущем это может быть рассмотрено.
- Лимит игроков в многопользовательском режиме Spider-Man составляет 16 игроков.
- Это мод для MSM1, однако мы рассмотрим возможность переноса на MSM2 после его выхода.
- Некоторые миссии основной истории работают, но в настоящее время авторы работают над контентом для свободного перемещения и рассмотрят основную историю позже.
- Работают другие моды. Например, друзья могут видеть ваши моды костюма, если у вас обоих установлены одинаковые моды костюма. Если нет, то человек, у которого не установлен мод костюма, не сможет видеть человека в костюме. Кроме того, если вы используете моды анимации, лучше, чтобы они были установлены у всех игроков.
- Этот мод находится в разработке с августа 2024 года.
- Как работает подключение к игрокам – вы создаете лобби, а затем другие игроки могут присоединиться через приглашение Steam или добавить IP-адрес хоста и присоединиться таким образом.
- Поддерживаются версии Steam и Epic Games Store, в которых будет работать многопользовательский режим.