Энтузиасты работают над мультиплеерным модом для Marvel's Spider-Man Remastered

С выходом Marvel's Spider-Man Remastered на ПК сообщество неизбежно будет создавать моды для игры. Хотя есть стандартные моды для костюмов, также недавно появился проект, цель которого — добавить многопользовательский режим в супергеройскую игру.

Фанатский мод возглавляет группа во главе с пользователем Discord LDD565, который теперь выпустил трейлер, демонстрирующий то, что они запланировали, с некоторыми ранними кадрами игрового процесса.

Как и следовало ожидать, это неофициально, и поэтому не ждите гладкого периода разработки. Это бесплатный мод, который создается сообществом, хотя вы можете поддержать их проектом через Patreon и Ko-fi. Те, кто поможет поддержать дело деньгами, станут частью закрытого бета-периода, когда мод будет ближе к выпуску. У мода есть официальный канал Discord, если вы хотите следить за прогрессом.

Наряду с трейлером также доступен раздел ЧаВО о моде.