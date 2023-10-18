ПК-версии Marvel's Spider-Man и Milles Morales получили свежее обновление

Insomniac Games и Nixxes Software не забросили ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered и Milles Morales и представили свежее обновление v.2.1012.0.0, которое содержит разнообразные оптимизации в работе некоторых процессоров и видеокарт от AMD. Но есть и общие улучшения производительности при трассировке лучей, а апскейлер Intel XeSS был обновлен до версии 1.2.0.
Примечания к патчу для обеих игр одинаково и в них говорится следующее:
- Исправлена проблема с диагональным вводом левого стика контроллера при неактивном Steam Input.
- Настроен лаунчер для отображения на экранах с низким разрешением или высокими настройками масштабирования DPI.
- Обновлен Intel XeSS до версии 1.2.0 с поддержкой динамического масштабирования разрешения.
- Улучшена производительность процессора при трассировке лучей и появлении толпы.
- Улучшена производительность и стабильность трассировки лучей на графических процессорах AMD.
- Улучшена стабильность работы графических процессоров AMD RDNA 3.
- Исправлена проблема, приводившая к сильному размытию экрана при использовании апскейлера на очень низких разрешениях.
- Устранен сбой, возникавший при одновременном изменении разрешения и динамического масштабирования разрешения в настройках дисплея.
Ждем паука 2.)
а на ноутах как был недогруз карт так и остался.
Поздновато что то! Уже все прошли столь легендарный проект!
Готовят к пауку 2 ПК аудиторию))
Осталось дождаться нормальной скидки и можно будет купить и сыграть.
О боже во бездари до сих пор ждут чего то)
Можешь опробовать в зелёном стиме, а после купить поддержа разработчиков
В смысле, они же на торрентах лежат, для особо упоротых офлайн активатор Стима сотку стоит!
Напиши когда будет нормальная скидка в 90% на Старфилд...
Да Вы что, у них же совесть на первом месте.
p.s. ¯\_(ツ)_/¯