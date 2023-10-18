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Marvel's Spider-Man 07.09.2018
8.6 2 462 оценки

ПК-версии Marvel's Spider-Man и Milles Morales получили свежее обновление

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butcher69
Новости

Insomniac Games и Nixxes Software не забросили ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered и Milles Morales и представили свежее обновление v.2.1012.0.0, которое содержит разнообразные оптимизации в работе некоторых процессоров и видеокарт от AMD. Но есть и общие улучшения производительности при трассировке лучей, а апскейлер Intel XeSS был обновлен до версии 1.2.0.

Примечания к патчу для обеих игр одинаково и в них говорится следующее:

  • Исправлена проблема с диагональным вводом левого стика контроллера при неактивном Steam Input.
  • Настроен лаунчер для отображения на экранах с низким разрешением или высокими настройками масштабирования DPI.
  • Обновлен Intel XeSS до версии 1.2.0 с поддержкой динамического масштабирования разрешения.
  • Улучшена производительность процессора при трассировке лучей и появлении толпы.
  • Улучшена производительность и стабильность трассировки лучей на графических процессорах AMD.
  • Улучшена стабильность работы графических процессоров AMD RDNA 3.
  • Исправлена проблема, приводившая к сильному размытию экрана при использовании апскейлера на очень низких разрешениях.
  • Устранен сбой, возникавший при одновременном изменении разрешения и динамического масштабирования разрешения в настройках дисплея.
16
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
6363

Ждем паука 2.)

0
jax baron

а на ноутах как был недогруз карт так и остался.

0
Народный гейминг

Поздновато что то! Уже все прошли столь легендарный проект!

-1
6363

Готовят к пауку 2 ПК аудиторию))

0
warp 37

Осталось дождаться нормальной скидки и можно будет купить и сыграть.

-12
Дядя Бoгдан

О боже во бездари до сих пор ждут чего то)

-1
Юркец

Можешь опробовать в зелёном стиме, а после купить поддержа разработчиков

1
Well-offZin

В смысле, они же на торрентах лежат, для особо упоротых офлайн активатор Стима сотку стоит!

-2
Clive Rosfield

Напиши когда будет нормальная скидка в 90% на Старфилд...

-3
natrogrii Well-offZin

Да Вы что, у них же совесть на первом месте.

p.s. ¯\_(ツ)_/¯

-5