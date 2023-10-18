ПК-версии Marvel's Spider-Man и Milles Morales получили свежее обновление ©

Insomniac Games и Nixxes Software не забросили ПК-версии Marvel's Spider-Man Remastered и Milles Morales и представили свежее обновление v.2.1012.0.0, которое содержит разнообразные оптимизации в работе некоторых процессоров и видеокарт от AMD. Но есть и общие улучшения производительности при трассировке лучей, а апскейлер Intel XeSS был обновлен до версии 1.2.0.

Примечания к патчу для обеих игр одинаково и в них говорится следующее: