Актер Питера Паркера по поводу показанного обширного геймплея Marvel's Spider-Man 2: "Вы еще ничего не видели" ©

Было много сказано о геймплее Marvel's Spider-Man 2, который был показан во время PlayStation Showcase на прошлой неделе. В видеоролике, который длится чуть более десяти минут, показаны сцены и бои и последовательные эпизоды, что позволило увидеть, как на самом деле будет выглядеть игра на PS5.



Трейлер набрал серьезные цифры, превысив 20 миллионов просмотров на нескольких официальных YouTube-каналах. И общее мнение сводится к тому, что это была впечатляющая демонстрация.



И это только маленький проблеск того, что может предложить Marvel's Spider-Man 2, говорит актер Питера Паркера Юрий Ловенталь. В кратком интервью IGN на красной дорожке ветеран видеоигр сказал:

Вы видели геймплейный ролик, некоторые из вас сказали "ах, они показали слишком много!". Уверяю вас, вы еще ничего не видели [...] мы только поцарапали поверхность.