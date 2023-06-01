Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 170 оценок

Актер Питера Паркера по поводу показанного обширного геймплея Marvel's Spider-Man 2: "Вы еще ничего не видели"

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Procy_on
Новости

Было много сказано о геймплее Marvel's Spider-Man 2, который был показан во время PlayStation Showcase на прошлой неделе. В видеоролике, который длится чуть более десяти минут, показаны сцены и бои и последовательные эпизоды, что позволило увидеть, как на самом деле будет выглядеть игра на PS5.

Трейлер набрал серьезные цифры, превысив 20 миллионов просмотров на нескольких официальных YouTube-каналах. И общее мнение сводится к тому, что это была впечатляющая демонстрация.

И это только маленький проблеск того, что может предложить Marvel's Spider-Man 2, говорит актер Питера Паркера Юрий Ловенталь. В кратком интервью IGN на красной дорожке ветеран видеоигр сказал:

Вы видели геймплейный ролик, некоторые из вас сказали "ах, они показали слишком много!". Уверяю вас, вы еще ничего не видели [...] мы только поцарапали поверхность.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Netscraper

Видать так бомбануло с этим фейлом, что до сих пор оправдываются.

3
ToOldforTHIS

Что мы там не видели? Новые катсцены? Геймплей вообще по сути не изменился. Всё такое же однокнопочное и qte

1
Xrace

а геймплей показывать мы еще даже не начинали

0
SOLUS5678

И правда мы ничего выдающегося не увидели

0