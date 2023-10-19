Авторы Marvel's Spider-Man 2 показали, что может фоторежим: скриншоты с Паучками, городом и Ящером

Разработчики игры Spider-Man 2 продемонстрировали возможности фоторежима игры весьма наглядно. Для этого несколько членов команды провели виртуальную прогулку по Нью-Йорку, создавая великолепные снимки, которые затем были организованы в галерею.
Функциональность фоторежима в основном осталась в линии с предшествующими играми этой серии. Помимо контроля над камерой и использования разнообразных фильтров, игроки смогут давать героям определенные позы и свободно манипулировать их положением в пространстве. Впервые в серии появится функция уменьшать героев и превращать их в "фигурки".
Помимо этого, у игроков будет возможность настраивать освещение по своему усмотрению, например, создавать интересные световые эффекты, отключать отображение врагов или главного персонажа, менять костюмы и приостанавливать специальные эффекты.
И, наконец, по желанию игроки смогут попробовать превратить свои снимки в страницы комиксов, добавляя соответствующие эффекты. Подобная функция также присутствовала в предыдущих частях этой игровой серии.
Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года на PlayStation 5. Возможная ПК-версия выйдет не раньше осени 2025 года
раньше любил делать скрины в играх, когда даже ещё этих фоторежимов и в помине не было, даже коллекцию собирал, потом периодически пересматривал, и горделиво был счастлив, делясь этим с друзьями....теперь как то на это лень отвлекаться, хз, может постарел, а может поумнел.
никто не пользуется этими фоторежимами, лучше бы графон подтянули вместо этого