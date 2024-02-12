Авторы неофициальной ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 опубликовали системные требования

Как мы уже сообщали вам пару дней назад, неофициальную ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 уже можно пройти от начала и до конца. И команда мододелов, создавшая его, опубликовала системные требования для ПК.
Согласно спецификациям ПК, геймерам потребуется Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 2600X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1650 Super или AMD Radeon RX 5500. Этот ПК должен быть способен запустить игру с частотой 45-60 кадров в секунду при разрешении 720p. Обратите внимание, что никаких настроек графики настраивать не нужно.
Для игры в 1080p вам понадобится Intel Core i5 10400F или AMD Ryzen 5 3600X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 2070 Super или AMD Radeon RX 6600XT. Что касается 1440p, то команда моддинга рекомендует Intel Core i5 12700F или AMD Ryzen 7 5700X с 32 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800XT.
Судя по всему, неофициальный порт для ПК не потребует SSD. Однако команда рекомендует его использовать. Также не стоит ожидать постоянных 60 кадров в секунду. Эта ПК-версия нуждается в большой доработке. Так, будут наблюдаться падения до 45 кадров в секунду, а также различные замирания.
Будет интересно посмотреть, будут ли требования официального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2 идентичны этим. Теоретически, официальный ПК-порт должен работать лучше (к тому же он должен поддерживать технологии апскейлинга на ПК). Кроме того, он будет более масштабируемым для старых ПК.
Неофициальной ПК-версии, неофициальные системные требования. )
Будет ор, если Сони возьмут эту сборку и начнут впаривать пекарям в стиме за 60 баксов :D
Коммент попахивает сонибойством и миллионом минусов от пека бояр🤣🤣🤣
Я не понимаю зачем нужен этот кривой порт игры который весит 250gb+. Ну нет ps5 посмотри на youtube "игро-фильм" и иди играй на пк в первую часть и жди выхода игры.