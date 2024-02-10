Неофициальную ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 уже можно пройти от начала до конца и получить доступ к "Новой игре+"

Неофициальный ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 сейчас находится в хорошем состоянии. Несмотря на то что в нем все еще присутствуют некоторые визуальные ошибки и графические глюки, игра полностью готова к прохождению от начала и до конца. Кроме того, ПК-геймеры смогут насладиться режимом "Новая игра+".
Ирония заключается в том, что в PS5 пока нет режима "Новая игра+". Sony и Insomniac Games планируют добавить его в марте 2023 года. Так что, в некотором роде, ПК-геймеры смогут насладиться функциями, которых нет в официальной версии PS5.
В конце статьи вы можете найти видео из последней сборки V10 для ПК. Как вы увидите, игра еще не до конца визуально приятна. Однако в этом видеоролике демонстрируется режим "Новая игра+". Так что да, это действительно так.
Невероятно, чего добилась команда моддеров. Как мы уже говорили, этот неофициальный порт для ПК основан на ранней сборке, утечка которой произошла в прошлом месяце. И создать нечто подобное на основе просочившейся сборки - просто невероятно.
Sony официально не сообщала о планах по переносу Marvel's Spider-Man 2 на ПК. По иронии судьбы, к тому времени, когда Sony объявит о выпуске PC-версии, этот неофициальный порт может быть уже в довольно стабильном состоянии.
Как только команда моддеров устранит визуальные/графические глюки, я надеюсь увидеть нормальное меню для ПК. Игре не помешали бы некоторые настройки графики для ПК. Будем также надеяться, что они добавят поддержку KB&M.
Зачем это вообще проходить? Театр пикселей
На какое извращение люди только не способны)))
Напомнило ведьмака 3 с максимально урезанной графикой для слабых ПК.
пфф, сравни со свичом, поймешь, что такое максимально урезанная графика
Пока не допилят до конца, то какой смысл играть с багами по геймплею и даже не факт, что с отличной оптимизацией... Поэтому лучше дождаться официального анонса.
Допилят и можно играть.Так что пусть делают.
Ирония в том, что уже 2024...
Трэш какой... я лучше подожду.
НУ да гений. Ребята стараются а ты ска жалуйся. иди майкрафт играй знаток!
Даже с торрента качать не буду.
Закликивать жирных мобов, зачищая очередной аванпост? Не, спасибо.