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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 654 оценки

Неофициальную ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 уже можно пройти от начала до конца и получить доступ к "Новой игре+"

butcher69
Новости

Неофициальный ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 сейчас находится в хорошем состоянии. Несмотря на то что в нем все еще присутствуют некоторые визуальные ошибки и графические глюки, игра полностью готова к прохождению от начала и до конца. Кроме того, ПК-геймеры смогут насладиться режимом "Новая игра+".

Ирония заключается в том, что в PS5 пока нет режима "Новая игра+". Sony и Insomniac Games планируют добавить его в марте 2023 года. Так что, в некотором роде, ПК-геймеры смогут насладиться функциями, которых нет в официальной версии PS5.

В конце статьи вы можете найти видео из последней сборки V10 для ПК. Как вы увидите, игра еще не до конца визуально приятна. Однако в этом видеоролике демонстрируется режим "Новая игра+". Так что да, это действительно так.

Невероятно, чего добилась команда моддеров. Как мы уже говорили, этот неофициальный порт для ПК основан на ранней сборке, утечка которой произошла в прошлом месяце. И создать нечто подобное на основе просочившейся сборки - просто невероятно.

Sony официально не сообщала о планах по переносу Marvel's Spider-Man 2 на ПК. По иронии судьбы, к тому времени, когда Sony объявит о выпуске PC-версии, этот неофициальный порт может быть уже в довольно стабильном состоянии.

Как только команда моддеров устранит визуальные/графические глюки, я надеюсь увидеть нормальное меню для ПК. Игре не помешали бы некоторые настройки графики для ПК. Будем также надеяться, что они добавят поддержку KB&M.

19
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Famiclone

Зачем это вообще проходить? Театр пикселей

14
Scerkrou7

На какое извращение люди только не способны)))

5
UnrealisticGeoffrey

Напомнило ведьмака 3 с максимально урезанной графикой для слабых ПК.

5
Димка Ребров UnrealisticGeoffrey

пфф, сравни со свичом, поймешь, что такое максимально урезанная графика

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Пока не допилят до конца, то какой смысл играть с багами по геймплею и даже не факт, что с отличной оптимизацией... Поэтому лучше дождаться официального анонса.

2
Путешествиник Сквось-Миры

Допилят и можно играть.Так что пусть делают.

1
База Базович
Ирония заключается в том, что в PS5 пока нет режима "Новая игра+". Sony и Insomniac Games планируют добавить его в марте 2023 года.

Ирония в том, что уже 2024...

1
Adbraxas

Трэш какой... я лучше подожду.

0
Тихий Silens

НУ да гений. Ребята стараются а ты ска жалуйся. иди майкрафт играй знаток!

0
rewgerg43252

Даже с торрента качать не буду.
Закликивать жирных мобов, зачищая очередной аванпост? Не, спасибо.

0