Insomniac рассказала о создании Ящера в Marvel's Spider-Man 2 ©

Insomniac Games объяснила на страницах блога PlayStation, как работала над созданием Ящера, одного из злодеев Marvel’s Spider-Man 2, против которого будут сражаться Питер Паркер и Майлз Моралес.

Процесс был долгим и сложным, как объяснила Джасинда Чу, старший арт-директор Insomniac Games:

«Первое, что я всегда делаю, когда мы изучаем персонажа Marvel, — это сверяюсь с комиксами. Затем мы сотрудничаем с Marvel, чтобы предоставить нашу интерпретацию. Это может исходить из игрового процесса или повествования».

Затем Чу объяснила изменения, внесенные в персонажа по сравнению с оригиналом:

«Есть классический персонаж, который носит брюки и врачебный халат. Он меньше, размером с человека. Он также может общаться с Питером. Но наша версия Ящера злее, больше и зеленее. Во всех отношениях. Он не носит одежды и потерял все следы человечности. Поэтому он не можем общаться. Это имеет большое значение».

Чтобы создать Ящера с максимально возможным эффектом, Insomniac тщательно изучила кожу ящериц, но затем ей пришлось уступить ожиданиям общественности:

«В реальной жизни их кожа особенно сухая. Поначалу многие из тех, кто видел нашу версию Ящера, говорили, что он недостаточно склизкий. Поэтому мы хотели хотя бы частично оправдать их ожидания: у него кожа ящерицы, но она гораздо более блестящая, чем у настоящей рептилии».

Ящер в Marvel’s Spider-Man 2 также будет иметь шипы, взяв за модель более твёрдых и острых на вид ящериц:

«В качестве образца для создания персонажа я старалась наблюдать за настоящими ящерицами, которые имели слегка доисторический вид. Это потому, что некоторые виды вместо этого могут казаться приятными и милыми. Я искала более агрессивные экземпляры, напоминающие змей. Кроме того, мы хотели, чтобы глаза Ящера напоминали глаза животных. Например, зрачки кошек увеличиваются ночью. Мы создали подобные глаза для нашего персонажа: при попадании яркого света они кажутся меньше, потому что реагируют на яркость. Мы долгое время изучали способ сделать это возможным в реальном времени на PS5».

Та же процедура включала в себя создание мышц, в котором широко используется аппаратное обеспечение PS5:

«Наблюдая за животными и актерами в реальной жизни, изучая, как деформируются мышцы, и проводя симуляции, нам удалось ввести симуляцию мышц в игру. Удивительно, что мы продвинулись так далеко в разработке игр, но это все еще довольно тонкая особенность: вы не всегда заметите разницу, если полностью не отключите симуляцию».

Наконец, Ящера анимировали таким образом, чтобы заставить его выразить первобытную свирепость, но при этом не потерять часть своих существенных характеристик:

«Настоящие ящерицы движутся близко к земле, они не очень страшны. В комиксах Ящер гораздо более вертикальный и двуногий. В каком-то смысле более человечный. Нам пришлось найти компромисс: он по-прежнему двуногий, но имеет изогнутую спину, чтобы сохранить вид ящерицы. Его движения были созданы быстрыми, но тяжелыми. Команда анимирования заслуживает похвалы за то, что передала эту силу, эту мощь и такую скорость».

Marvel’s Spider-Man 2 будет доступна начиная с 20 октября исключительно на PS5.