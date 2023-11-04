Креативный менеджер Marvel's Spider-Man 2 снова вспомнил о Сорвиголове

Креативный директор Spider-Man 2 Брайан Интихар (Bryan Intihar) в очередной раз намекнул на Сорвиголову, после того как в обновлении вернулась отсылка на этого персонажа Marvel.
На вечеринке по прослушиванию саундтрека к игре Spider-Man 2, организованной компанией Insomniac, в конце трансляции слышно, как Интихар говорит: "А где же Сорвиголова?".
В первой игре на одном из зданий в Нью-Йорке была вывеска "Nelson & Murdock: Attorneys at Law" - отсылка к настоящему имени Сорвиголовы, Мэтта Мердока. Питер Паркер также упоминает Сорвиголову в первой игре, что подтверждает его существование во вселенной Insomniac Spider-Man.
Однако после выхода второй игры этот знак пропал. Никаких объяснений этому не было дано, тем более что большинство других отсылок к Marvel остались нетронутыми. На этой неделе Insomniac выпустила обновление, в котором табличка на здании была восстановлена. Интихар отметил это изменение в Twitter, написав: "Похоже, они заплатили за аренду...".
В прошлом месяце Интихар подтвердил, что игры Insomniac про Человека-паука происходят в той же вселенной, что и грядущая игра про Росомаху.
Вопрос а зачем?)
да уж вот креативному менежыру премий нужно выписать и побольше тк такого креатива как паук джва и представить то себе было сложно скока в нем креатива и униКАЛЬНОСТИ