Офис Сорвиголовы вновь появился в Marvel's Spider-Man 2 после последнего обновления

Питера Паркера и Майлза Моралеса их ждёт самое сложное испытание — противостояние с легендарным Веномом, угрожающим не только им самим, но и всему Нью-Йорку.

Используя уникальные способности обоих героев — раскачивание на паутине, молниеносные прыжки и новые крылья, вам предстоит исследовать город, выполнять задания и сражаться с целой армией злодеев, среди которых не только Веном, но и безжалостный Крэйвен-Охотник с Ящером.

Но настоящим испытанием станет необходимость совмещать жизнь супергероев и обычных людей, сохраняя дружбу и защищая близких.

Сумеют ли Питер и Майлз победить Венома и остановить его планы по уничтожению Нью-Йорка?