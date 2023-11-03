Офис Сорвиголовы вновь появился в Marvel's Spider-Man 2 после последнего обновления

Да, табличка Сорвиголовы вновь появилась в Marvel's Spider-Man 2, и многие фанаты с нетерпением ждут возможности появления этого персонажа в игре, либо в качестве персонажа DLC, либо в следующей игре серии.
Вывеска юридической фирмы "Нельсон и Мердок", в которой работает Сорвиголова в образе Мэтта Мердока, была замечена еще в первой игре, но на ней было размещено розовое объявление о выселении. Это заставило многих фанатов предположить, что во второй игре Сорвиголова не появится, что подтвердилось тем, что в Marvel's Spider-Man 2 на вывеске больше не было надписи "Nelson and Murdock Attornies At Law". Однако вместе с последним обновлением разработчики вернули табличку на место.
Креативный директор Insomniac Брайан Интихар (Bryan Intihar) уклончиво высказался о возможном участии Сорвиголовы в серии. В интервью IGN он сказал, что фанатам следует "следить за новостями". Это определенно означает, что они готовят фанатов к появлению Сорвиголовы.
Стоит отметить, что совсем недавно в сеть просочился прототип геймплея из отмененной игры Daredevil: Man Without Fear. Это была видеоигра 2004 года, и мы рассказывали об этой утечке.