Крейвен-охотник и агрессивный Человек-паук в первом геймплее Marvel's Spider-Man 2

Ожидаемое продолжение одного из лучших супергеройских экшенов за последние годы Marvel's Spider-Man наконец-то официально выходит из тени фанатских теорий и слухов. На презентации PlayStation Showcase была показана полноценная геймплейная презентация Marvel's Spider-Man 2. Ролик раскрывает появление Крейвена-охотника и Человека-паука с силой черного симбиота.
Первая демонстрация игрового процесса Marvel's Spider-Man 2 показывает прохождение одного из сюжетных заданий в начале игры. В этом моменты игроки берут под свой контроль Майлза Моралеса. Герой встречается с Человеком-пауком в культовом черном костюме и участвует в эффектной погоне в доках города.
Судя по опубликованному ролику, прямо во время миссии игроков будут переключать на другого играбельного персонажа. Так, например, с паука Майлза во время погони управление перешло к Питеру Паркеру, а затем обратно.
Бонусом идут скриншоты Marvel's Spider-Man 2:
Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится эксклюзивно на PlayStation 5 осенью 2023 года. Как сообщается, проект будет полностью переведен на русский язык.
два черных, один с базара другой с алиэкспресса))
Текстура симбиота как мазут какой-то
Не знаю как вам ребята но я ожидал большего от игры, визуал не лучше и не хуже 1 части а костюм симбиота так вообще отвратительный. По первым впечатлениям плохо.
некст ген текстурки))
Пофиг на мазут, первая миссия уже выглядит круто, в духе паука. В первой части можно ж было использовать механические руки и без костюма для них, может тут тоже можно будет костюм поменять, а способности останутся. Да дело не в этом, а в том, что тут везде диванные аналитики, которые самоутверждаются оскорбляя всех бесконечной критикой...
Все бы игры на презентации так показывали!
А чё у него текстурка такая мыльная?(
Такое себе, как и ожидалось. Изменений минимум, зато пафоса навалили, будь здоров. Ящер выглядит плохо. Миссии за Моралеса похоже будут как за Атрея в Рагнареке - навязываться и раздражать
В целом выглядит хорошо
топ жду.
костюм питера будто мод скачали с интернета и впихнули
Веном напомнил Прототайп. Выглядит ролик кинематографично, пусть и с чередой скриптов, разнообразия добавили в геймплей, картинка без особых изменений, но поклонники будут в восторге.
Неплохо но и не вау как кричали сони. Что там говорил Джим Райн?? И это выжимает все соки из ps5?
говорили, что выжмут всё из PS5 ради Spider-Man 2.... мда.... графически чуть-чуть лучше, чем прошлая часть
рептилия кравен это круто надеюсь будет больше злодеев а так не плохо
Вышло как я и ожидал, а маркетологов Сони (возможно это и есть те самые инсайдеры), будут слать н@xyi.
Визуально чет совсем стрёмно выглядит.
+
Шляпа для детей.
Гов*о для школьников! Ждал что ремейк Сайлент Хилл 2 покажут в конце, а тут эта херь вылезла!
Как же достали они со своим сраным Моралесом.
В первой игре заставляли им играть, даже до того как его паук укусил.
Вторую игру уже отдельно для него сделали. Казалось бы, вполне хватит как для неосновного персонажа.
Так нет, теперь уже в третью игру его опять запихнули и опять принудительно заставляют на него переключаться и за него играть.
Всё так.
Повесточка. Но согласен, он бесит люто. Прям хочется, чтоб его слили, но мы знаем что сейчас черных сливать плохо.
Черный паук будет основой перс в игре, ясно.
Графон почти такой как в первой части, просто будет 60fps и расширении повыше.
Говорили что хотят выжить максимум из пс5 и что в итоге , графика чуть лучше первой части , вроде, и то не факт , а на вид работает в 25-28 фпс, даже катсцены... Я же говорил что не тянет древнее железо пс5 графику , ну давайте, скажите что я не прав ))
Влияние Симбиота на Паркера вызывает смех. Просто стал более самоуверенным и немного грубоватым. До Булли Магуайра не дотягивает.
И в целом всё выглядит так себе, особенно мыло. Короче что-то не очень впечатлило меня увиденное.