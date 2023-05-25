Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 151 оценка

Крейвен-охотник и агрессивный Человек-паук в первом геймплее Marvel's Spider-Man 2

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Gutsz
Новости

Ожидаемое продолжение одного из лучших супергеройских экшенов за последние годы Marvel's Spider-Man наконец-то официально выходит из тени фанатских теорий и слухов. На презентации PlayStation Showcase была показана полноценная геймплейная презентация Marvel's Spider-Man 2. Ролик раскрывает появление Крейвена-охотника и Человека-паука с силой черного симбиота.

Первая демонстрация игрового процесса Marvel's Spider-Man 2 показывает прохождение одного из сюжетных заданий в начале игры. В этом моменты игроки берут под свой контроль Майлза Моралеса. Герой встречается с Человеком-пауком в культовом черном костюме и участвует в эффектной погоне в доках города.

Судя по опубликованному ролику, прямо во время миссии игроков будут переключать на другого играбельного персонажа. Так, например, с паука Майлза во время погони управление перешло к Питеру Паркеру, а затем обратно.

Бонусом идут скриншоты Marvel's Spider-Man 2:

+ ещё 2 картинки

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится эксклюзивно на PlayStation 5 осенью 2023 года. Как сообщается, проект будет полностью переведен на русский язык.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
Ваtоn

два черных, один с базара другой с алиэкспресса))

8
Kamishini1993

Текстура симбиота как мазут какой-то

5
SOLUS5678

Не знаю как вам ребята но я ожидал большего от игры, визуал не лучше и не хуже 1 части а костюм симбиота так вообще отвратительный. По первым впечатлениям плохо.

3
trainkoher

некст ген текстурки))

3
LunarEquestrianOriginal64

Пофиг на мазут, первая миссия уже выглядит круто, в духе паука. В первой части можно ж было использовать механические руки и без костюма для них, может тут тоже можно будет костюм поменять, а способности останутся. Да дело не в этом, а в том, что тут везде диванные аналитики, которые самоутверждаются оскорбляя всех бесконечной критикой...

2
GRAF_RAGE

Все бы игры на презентации так показывали!

1
Caskett

А чё у него текстурка такая мыльная?(

1
Netscraper

Такое себе, как и ожидалось. Изменений минимум, зато пафоса навалили, будь здоров. Ящер выглядит плохо. Миссии за Моралеса похоже будут как за Атрея в Рагнареке - навязываться и раздражать

1
Никита Дроздоvv

В целом выглядит хорошо

1
jax baron

топ жду.

0
trainkoher

костюм питера будто мод скачали с интернета и впихнули

0
maximus388

Веном напомнил Прототайп. Выглядит ролик кинематографично, пусть и с чередой скриптов, разнообразия добавили в геймплей, картинка без особых изменений, но поклонники будут в восторге.

0
DeFaLT_TB

Неплохо но и не вау как кричали сони. Что там говорил Джим Райн?? И это выжимает все соки из ps5?

0
Snake Snaake Snaaaaaake

говорили, что выжмут всё из PS5 ради Spider-Man 2.... мда.... графически чуть-чуть лучше, чем прошлая часть

0
IZENGREEN

рептилия кравен это круто надеюсь будет больше злодеев а так не плохо

0
Wraith_Soul

Вышло как я и ожидал, а маркетологов Сони (возможно это и есть те самые инсайдеры), будут слать н@xyi.

0
demanik1

Визуально чет совсем стрёмно выглядит.

-1
yk_raduga

+

1
Romy4

Шляпа для детей.

-1
Maddyson1988

Гов*о для школьников! Ждал что ремейк Сайлент Хилл 2 покажут в конце, а тут эта херь вылезла!

-1
SR388

Как же достали они со своим сраным Моралесом.

В первой игре заставляли им играть, даже до того как его паук укусил.

Вторую игру уже отдельно для него сделали. Казалось бы, вполне хватит как для неосновного персонажа.

Так нет, теперь уже в третью игру его опять запихнули и опять принудительно заставляют на него переключаться и за него играть.

-1
Cryptocurrencyhead

Всё так.

-2
Mimocrocodil

Повесточка. Но согласен, он бесит люто. Прям хочется, чтоб его слили, но мы знаем что сейчас черных сливать плохо.

0
Cryptocurrencyhead

Черный паук будет основой перс в игре, ясно.

-1
Cryptocurrencyhead

Графон почти такой как в первой части, просто будет 60fps и расширении повыше.

-1
Мур Мур lamour

Говорили что хотят выжить максимум из пс5 и что в итоге , графика чуть лучше первой части , вроде, и то не факт , а на вид работает в 25-28 фпс, даже катсцены... Я же говорил что не тянет древнее железо пс5 графику , ну давайте, скажите что я не прав ))

-1
Magistros

Влияние Симбиота на Паркера вызывает смех. Просто стал более самоуверенным и немного грубоватым. До Булли Магуайра не дотягивает.
И в целом всё выглядит так себе, особенно мыло. Короче что-то не очень впечатлило меня увиденное.

-2