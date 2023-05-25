Крейвен-охотник и агрессивный Человек-паук в первом геймплее Marvel's Spider-Man 2 ©

Ожидаемое продолжение одного из лучших супергеройских экшенов за последние годы Marvel's Spider-Man наконец-то официально выходит из тени фанатских теорий и слухов. На презентации PlayStation Showcase была показана полноценная геймплейная презентация Marvel's Spider-Man 2. Ролик раскрывает появление Крейвена-охотника и Человека-паука с силой черного симбиота.

Первая демонстрация игрового процесса Marvel's Spider-Man 2 показывает прохождение одного из сюжетных заданий в начале игры. В этом моменты игроки берут под свой контроль Майлза Моралеса. Герой встречается с Человеком-пауком в культовом черном костюме и участвует в эффектной погоне в доках города.

Судя по опубликованному ролику, прямо во время миссии игроков будут переключать на другого играбельного персонажа. Так, например, с паука Майлза во время погони управление перешло к Питеру Паркеру, а затем обратно.

Бонусом идут скриншоты Marvel's Spider-Man 2:

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится эксклюзивно на PlayStation 5 осенью 2023 года. Как сообщается, проект будет полностью переведен на русский язык.