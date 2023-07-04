Marvel's Spider-Man 2 будет представлена на San Diego Comic-Con 2023 ©

Insomniac Games сообщила, что в этом году она будет присутствовать на San Diego Comic-Con 20 июля для продвижения предстоящей игры Marvel's Spider-Man 2. Студия сделала объявление в Twitter вместе с Marvel Entertainment, которая раскрыла состав панелей для мероприятия.

Хотя сама Insomniac, похоже, не будет участвовать ни в одной из панелей в составе Marvel, Marvel's Spider-Man 2 был упомянут в анонсе, где будут раскрыты подробности о нем.

Недавно для Marvel's Spider-Man 2 была выпущена заглавная музыкальная тема "Greater Together", написанная Джоном Паэсано. Тема, которую можно посмотреть вот здесь, представляет собой сочетание тем Питера Паркера и Майлза Моралеса. В теме смешиваются мотивы, но при этом не забываются мрачные сюжетные темы предстоящей игры.

За последний месяц стало известно много подробностей об игре, в том числе то, что она будет включать Кони-Айленд как часть расширенной версии Нью-Йорка, а также то, что в сюжете игры, несмотря на мрачный тон, будут присутствовать "сердце и юмор".