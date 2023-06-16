Игра становится все больше: Стало известно о еще одной локации Marvel's Spider-Man 2 ©

Карта Marvel's Spider-Man 2 оказалась даже больше, чем мы думали раньше. Marvel's Spider-Man 2 - одна из самых долгожданных игр года, да и как может быть иначе? Человек-паук - один из самых любимых супергероев, а после выхода "Человек-паук: Паутина вселенных" любовь к пауку достигла своего апогея. Insomniac Games также выбила его из привычной колеи двумя последними играми, и, судя по геймплею, который мы видели в Marvel's Spider-Man 2, на этот раз они готовят нечто весьма амбициозное.

Уже подтверждено, что в Marvel's Spider-Man 2 появятся новые части карты, такие как Квинс и Бруклин. Некоторые из этих районов даже были показаны на игровых кадрах, но новое официальное описание игры, любезно предоставленное PlayStation (через ResetEra), подтверждает, что мы также сможем побывать на Кони-Айленде.

Потрясающие визуальные эффекты: исследуйте великолепные яркие новые окружения и локации, включая Бруклин и Квинс, Кони-Айленд и многое другое.

Кони-Айленд — еще одно культовое место Нью-Йорка. Он довольно небольшой и известен в основном своими аттракционами, такими как парк развлечений. Он знаменит своим колесом обозрения и другими аттракционами на берегу океана. Поклонники Человека-паука также узнают это место из фильма "Человек-паук: Возвращение домой", поскольку именно здесь происходит финальная схватка между Питером Паркером и Стервятником. Только время покажет, какую роль Кони-Айленд сыграет в игре. Кажется, что это отличное место для большой битвы с таким персонажем, как Веном, но, возможно, оно не будет иметь никакого отношения к сюжету и просто станет местом, которое фанаты смогут посетить. В любом случае, карта становится все больше и больше, по мере того как мы узнаем о ней все больше и больше.

Только время покажет, насколько увлекательной будет игра Marvel's Spider-Man 2, но уже сейчас подтверждено множество новых механик. Костюм симбионта изменит способ ведения боя, появится смена персонажей, и даже веб-крылья, которые позволят вам скользить по городу.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года для PS5.