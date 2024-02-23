Marvel's Spider-Man 2 могла быть другой. В сети появились фрагменты сценария

Игры Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games уже приучили нас к тому, что они рассказывают трогательные истории. Благодаря им фанаты задаются вопросом, что было бы, если бы они написали собственное продолжение. В Интернете появились фрагменты сценария, показывающие, что могло произойти в истории, которую мы узнали несколько месяцев назад.
Marvel's Spider-Man 2 находится на рынке уже несколько месяцев. Разработчики сообщили о подготовке нового обновления, которое может обогатить опыт игроков. Однако для игроков, которые хотели бы узнать больше в виде продолжения или расширения, этого может быть недостаточно.
Не секрет, что некоторое время назад в сеть просочились данные о планах и проектах Insomniac Games. Время от времени инсайдеры делятся новыми вещами из-за кулис. Благодаря этому мы смогли не только узнать, чего ожидать в ближайшем будущем, но и увидеть, как выглядит Marvel's Wolverine в производстве.
Однако это еще не все, ведь в Интернете появились фрагменты сценария Marvel's Spider-Man 2, которые предположительно являются частью более ранних утечек.
Когда читаешь их, создается впечатление, что создатели хотели еще больше углубить мрачный тон некоторых тем. Некоторые из них настолько интересны, что могут стать основой для создания сюжетных расширений. Кто знает, может быть, однажды мы их увидим. Ведь до сих пор неизвестно, является ли Marvel's Spider-Man 2 закрытой историей или ее можно обогатить, как это было с первой частью несколько лет назад.
ВНИМАНИЕ!!! Если вы еще не прошли эту историю, знайте, что следующий контент содержит спойлеры. С этого момента читайте на свой страх и риск.
Одна из сюжетных линий, которая изначально отличалась, - это финал. В более ранней версии Питер и Майлз пытаются отделить Гарри от Венома, что вынуждает оригинального Человека-паука убить сына Нормана Осборна, и игрок может видеть нарастающий гнев предпринимателя, который доходит до желания убить друга своего сына. К тому же, этот момент мог бы быть еще более эмоциональным и для Питера.
Через несколько недель после похорон Паркеру звонит адвокат Гарри и сообщает, что покойный оставил ему сообщение. В записанном видео Гарри рассказывает о том, как дорожит дружбой с Питером и считает его братом, которым он восхищался.
Кроме того, создатели хотели расширить нить отношений Пита с Эм Джей и даже создать ее завершение, ведь во время их совместного ужина девушка спрашивает его, почему он до сих пор не подарил ей обручальное кольцо, которое Питер безуспешно пытался скрыть дома. Это приводит к разговору о том, как они представляют свою будущую совместную жизнь и решению, что жениться они пока не торопятся. Поэтому Питер говорит, что может вернуть его, если Мэри Джейн этого захочет. Однако она решает примерить его и сообщает жениху, что оно идеально.
У создателей была и другая идея для злодеев, в том числе Клетуса Кэссиди. Первоначально в этой сюжетной линии Мэри Джейн должна была узнать, что он когда-то жил в приюте, который сейчас заброшен и классифицирован как здание под снос. Она идет в место, полное сувениров из жертв Клетуса. Затем, находясь в приюте в стиле «Молчания ягнят», она должна была выследить его и позвать на помощь Человека-паука и Призрака. Однако они прибывают слишком поздно, когда Кэссиди уже слился с симбиотом. Это, в свою очередь, приводит к битве супергероев против Карнажа.
Последний сюжет, который мог бы выглядеть по-другому, — это сюжет Венома. Сначала Человек-паук должен был узнать от доктора Коннорса, что Гарри хочет открыть проход в другую галактику, где миллиарды симбиотов ждут возможности спастись с умирающей планеты. Однако освобождение Веномом должно было означать конец нашей цивилизации. Затем Человек-паук покидает Майлза и доктора и возвращается в город, чтобы противостоять орде симбиотов и спасти Эм Джей.
Затем Питеру позвонил Майлз и хотел встретиться. К сожалению, это ведёт Человека-паука в ловушку, расставленную Веномом. Начинается драка, в которой симбиот ранит героя в грудь, и к борьбе присоединяется Майлз. Однако тоже тщетно, и как раз в тот момент, когда Веном собирается его убить, Коннорс приходит на помощь в образе Ящера.