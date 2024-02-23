Marvel's Spider-Man 2 могла быть другой. В сети появились фрагменты сценария

Игры Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games уже приучили нас к тому, что они рассказывают трогательные истории. Благодаря им фанаты задаются вопросом, что было бы, если бы они написали собственное продолжение. В Интернете появились фрагменты сценария, показывающие, что могло произойти в истории, которую мы узнали несколько месяцев назад.

Marvel's Spider-Man 2 находится на рынке уже несколько месяцев. Разработчики сообщили о подготовке нового обновления, которое может обогатить опыт игроков. Однако для игроков, которые хотели бы узнать больше в виде продолжения или расширения, этого может быть недостаточно.

Не секрет, что некоторое время назад в сеть просочились данные о планах и проектах Insomniac Games. Время от времени инсайдеры делятся новыми вещами из-за кулис. Благодаря этому мы смогли не только узнать, чего ожидать в ближайшем будущем, но и увидеть, как выглядит Marvel's Wolverine в производстве.

Однако это еще не все, ведь в Интернете появились фрагменты сценария Marvel's Spider-Man 2, которые предположительно являются частью более ранних утечек.

Когда читаешь их, создается впечатление, что создатели хотели еще больше углубить мрачный тон некоторых тем. Некоторые из них настолько интересны, что могут стать основой для создания сюжетных расширений. Кто знает, может быть, однажды мы их увидим. Ведь до сих пор неизвестно, является ли Marvel's Spider-Man 2 закрытой историей или ее можно обогатить, как это было с первой частью несколько лет назад.

ВНИМАНИЕ!!! Если вы еще не прошли эту историю, знайте, что следующий контент содержит спойлеры. С этого момента читайте на свой страх и риск.

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