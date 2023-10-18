Marvel's Spider-Man 2 получит режим "Новой игры +" уже после релиза ©

Буквально через несколько дней состоится выход одного из самых ожидаемых супергеройских экшенов. Тот самый "дружелюбный сосед" вместе с другими героями и злодеями возвращается вместе с выходом Marvel's Spider-Man 2 на PS5, где игроков ждут захватывающие столкновения с Веномом. Авторы игры из студии Insomniac Games подтвердили, что игра полностью готова к релизу, однако в день её выхода игрокам придется обойтись без популярного режима — "Новая игра +".

Как стало известно, режима "Новая игра +" не будет в релизной версии Marvel's Spider-Man 2. Как отметили в Insomniac Games, они знают, что многие игроки захотят перепройти экшен с полученными способностями, поэтому работают над добавлением этой функции. Вместе с выпуском "Новой игры +" команда планирует также добавить в игру возможность повторять отдельные миссии в любой момент.

Когда ждать появления "Новой игры +" и функции повторного прохождения миссий пока неизвестно. Разработчики из Insomniac Games в декабре этого года планируют выпустить крупное обновление Marvel's Spider-Man 2, которое добавит в игру больше настроек и улучшит геймплей. Вероятно, режим может появиться в это же время.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PlayStation 5.