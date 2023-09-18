Marvel's Spider-Man 2 станет одной из первых игр с поддержкой Dolby Atmos на PS5 ©

Marvel's Spider-Man 2, по всей видимости, продолжит серию технических шедевров Insomniac Games на PS5, и хотя много внимания уделяется визуальным улучшениям, например, включению трассировки лучей во всех трех графических режимах, есть повод для радости и с точки зрения звукового сопровождения.

В частности, было подтверждено, что супергеройский сиквел изначально смикширован в Dolby Atmos, что сделает его, возможно, первой игрой на PS5 такого уровня. В ответ на вопрос, поступивший на ResetEra, директор Insomniac по работе с сообществом и маркетингу ответил: "Да, и мы также микшировали кинематографические ролики в Atmos". Однако Стивенсон сказал, что он "не уверен" относительно "специфики контейнеров", если говорить об игровом процессе в реальном времени.

Недавно Sony также добавила встроенную поддержку Dolby Atmos в PS5 с последним обновлением прошивки.

Между тем в беседе с IGN руководитель отдела основных технологий Insomniac Майк Фитцжеральд рассказал о достижениях Marvel's Spider-Man 2 в области реализации 3D-звука. В частности, Фицджеральд сказал:

Наша команда аудиоспециалистов уже некоторое время работает с конвейерами 3D-звука на консоли, и они сумели понять, как добиться действительно хороших результатов. Благодаря использованию ambisonics [формат объемного звучания] и позиционного звука для еще большего количества объектов в сцене, они по-новому подошли к разработке всех миссий и звукового окружения в них. Например, если вы окажетесь в центре района Фонда Эмили-Мэй, а за вами будут стоять люди на разных балконах, вы сможете услышать, откуда все доносится, что будет еще более впечатляющим, чем в наших прошлых играх.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5. По информации Insomniac, ее продолжительность окажется примерно такой же, как и в первой части.