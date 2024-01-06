Моддеры работают над ПК-версией Marvel's Spider-Man 2

Не так давно мы сообщали вам об утечке ранней сборки разработчиков Marvel's Spider-Man 2 для ПК. И, судя по всему, в настоящее время моддеры пытаются переработать и перенести всю игру на ПК.

Этот неофициальный порт призван сделать игру полностью играбельной на ПК. И, по иронии судьбы, он может быть завершен еще до того, как Sony объявит о своих планах по переносу игры на нашу платформу.

Невероятно и то, что игра уже работает на ПК с частотой 60 кадров в секунду. Вот здесь вы найдете два видеоролика, демонстрирующие ее последнюю WIP-сборку. В первом из них показаны некоторые полеты по городу, а во втором — бой с Сэндменом.

Невероятно, чего уже удалось добиться моддерам. Как вы могли заметить, в игре много графических глюков и ошибок. Например, есть серьезные проблемы с текстурами. И это основная область, на которой сейчас сосредоточены моддеры. Насколько нам известно, сейчас они пытаются перенести текстуры из версии для PS5 и заставить их работать на ПК. Как только эта задача будет решена, они сосредоточатся на исправлении ошибок.

Поскольку этот неофициальный порт на ПК будет основан на просочившейся в сеть сборке, он будет нелегальным. Тем не менее, это невероятная работа. Так что они, по крайней мере, заслуживают похвалы за то, что сделали нечто подобное. С другой стороны, это неудачный поворот событий для Insomniac Games.

Вполне вероятно, что Sony официально анонсирует Marvel's Spider-Man 2 для ПК в 2024 году. Таким образом, мы можем увидеть эту игру на ПК в 2025 году. Таким образом, у моддеров будет как минимум год, чтобы завершить свой проект до этого.