Моддеры работают над ПК-версией Marvel's Spider-Man 2

Не так давно мы сообщали вам об утечке ранней сборки разработчиков Marvel's Spider-Man 2 для ПК. И, судя по всему, в настоящее время моддеры пытаются переработать и перенести всю игру на ПК.
Этот неофициальный порт призван сделать игру полностью играбельной на ПК. И, по иронии судьбы, он может быть завершен еще до того, как Sony объявит о своих планах по переносу игры на нашу платформу.
Невероятно и то, что игра уже работает на ПК с частотой 60 кадров в секунду. Вот здесь вы найдете два видеоролика, демонстрирующие ее последнюю WIP-сборку. В первом из них показаны некоторые полеты по городу, а во втором — бой с Сэндменом.
Невероятно, чего уже удалось добиться моддерам. Как вы могли заметить, в игре много графических глюков и ошибок. Например, есть серьезные проблемы с текстурами. И это основная область, на которой сейчас сосредоточены моддеры. Насколько нам известно, сейчас они пытаются перенести текстуры из версии для PS5 и заставить их работать на ПК. Как только эта задача будет решена, они сосредоточатся на исправлении ошибок.
Поскольку этот неофициальный порт на ПК будет основан на просочившейся в сеть сборке, он будет нелегальным. Тем не менее, это невероятная работа. Так что они, по крайней мере, заслуживают похвалы за то, что сделали нечто подобное. С другой стороны, это неудачный поворот событий для Insomniac Games.
Вполне вероятно, что Sony официально анонсирует Marvel's Spider-Man 2 для ПК в 2024 году. Таким образом, мы можем увидеть эту игру на ПК в 2025 году. Таким образом, у моддеров будет как минимум год, чтобы завершить свой проект до этого.
Боюсь, что моддерам быстрее предложат встретиться в суде.
Вроде это наши ребята. Так что даже тут они могут сидеть на попе ровно их пошлют в далёкое пешее ,а не защищать их авторские
Максимум что снесут с зарубежных ресурсов, а у нас будет спокойно доступен для скачивание
Вот будет весело если их перенос ещё будет и лучше оптимизирован, чем официальные порты Sony.
Я думаю Сони сейчас порт могут выкатить в ближайшее время чтобы не потерять бабки, когда модеры текстуры из PS5 извлекут.
сколько раз вам повторять, сони начала сливать на пк перед анонсом новой части, что бы переманить на свою консоль, скоро хорайзен второй выходит на пк, значит летом будет анонс третей части, так же с пауком будет, в 2025 анонсируют третью часть, и сразу сольют второго на пк, что-то бладборн и цюсиму не собираются сливать на пк, а они в разы годней экзов что вышли на пк
насчёт цусимы спорное заявление, ровно как и бладборн, который нравится в основном фанатам соулсов
сколько раз вам повторять, сони начала сливать на пк перед анонсом новой части, что бы переманить на свою консоль,
Эта шиза сонибоев никакого подтверждения не имеет. Просто сони в отличие от майков не имеет столько бабла и экзы им жизненно необходимы и майки это в первую очередь про ПК.
ДА и эти экзы не пользуются большой популярностью на ПК где всегда рулит мультиплатформа. Хорайзену фортануло так как был первопроходцем и поднял шумиху, сейчас же порты сони настолько обыденное дело, что в случае чего про них вообще многие не слышат и узнают чисто случайно когда игру уже выпустили. так себе реклама.
А на самом деле всё просто. Что майки, что сони рано или поздно станут просто издателями без своих платформ и издавать свои игры они будут на пк и мобилки с облоком, вот и весь смысл.
Так переманивают, что уже с PS5 игры портируют. Продолжай сидеть в своём манямирке, где у тебя и анонс 3 части паука, хотя только недавно 2 вышла и остальная шизофазия.
Раньше все так говорили, но это так не работает, бизнес есть бизнес и если маркетологи скажут что при длительном простое её никто не купит, выпустят быстрее, наврятли будет анонс нового хорайзона на пс5 как выйдет вторая чать на пк, а выход запланирован на 1-2 квартал этого года
Как протухнет читай упадут продажи на консолях. Так и появится на ПК это уже давно алгоритм работы Сони с платформой ПК. Особенно если это т.н. экслюзивы PS. О которых сони старательно забывает когда наезжает на мелких в плане монополизации игрового софта. Будь-то покупка игровой студии-издателя или подписочный сервис. Мелкие конечно не ангелы но на игровом рынке они младенцы по сравнению с Сони в плане монополизации.
Опять фигней страдают
А нафига, сони и так в конце этого года уже выпускают ЧП2 на пк
Уже появилась генерация кадров FSR 3 на эмуляторах PS 3 и других на ПК ...в RDR Red Dead Redemption на эмуляторе Юзи выдает 120 фпс и выше)))
а смысл, официальные порты пауков они столько латают и улучшают постоянно.
Цирк какой то)) Особенно: текстуры из PS5 извлекут.
Ну слили ранний билд игры когда еще файлы у Insomniac украли. на этом шоу закончено, какие текстуры, вам что 10 лет тут всем в такую ерунду верить?)