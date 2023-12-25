В сети появились скриншоты из ранней сборки ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

Сейчас сотрудники Insomniac Games и Sony живут в настоящем кошмаре, продолжая бороться с лавиной утечек после того, как студия стала жертвой атаки вымогателей, за которую они не заплатили. Это привело к тоннам утечек, например, к новости о том, что ПК-версия Spider-Man 2 выйдет выйдет до марта 2025 года.
Вслед за этими сообщениями в сети появились скриншоты из ранней сборки разработчиков ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Судя по этим изображениям, портирование игры далеко от завершения: на кадрах можно заметить не только отладочную информацию, но и множество глитчей и багов.
Официально PC-версия Spider-Man 2 пока не анонсировалась. В документах, которые попали в сеть после атаки вымогателей на Insomniac, говорится, что разработка версии для ПК запланирована на 25 финансовый год, то есть на период с апреля 2024 по март 2025. Но, вероятно, что игра выйдет осенью 2025 года в виде полного издания со всеми DLC.
Х,не удивлюсь что появится пиратский билд в следующем году.
Топчиковый графоний убойной игры! Ждём с нетерпением!!!!+++++