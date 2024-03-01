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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 676 оценок

Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила два крупных патча - разработчики исправили проблемы со звуком

AceTheKing
Новости

Разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 продолжают усердно трудиться над доработкой ПК-версии игры: за последнюю неделю игра получила два важных обновления - 1.1.1 и 1.1.2, в которых создатели поправили многие неприятные баги.

Содержание патчей 1.1.1 и 1.1.2

  • Волосы и бороды NPC преимущественно исправлены;
  • Исправлены аэродинамические трубы;
  • Исправлены порталы Черной Кошки;
  • частично исправлена;
  • Полностью исправлены блики;
  • Костюм 2020 года частично исправлен;
  • След дрона-охотника был частично исправлен, как и оружие охотников;
  • Исправлен дым из уличных вентиляционных отверстий/автомобилей;
  • Исправлены белые частицы симбиотов;
  • Исправлено больше шейдеров;
  • Исправлены заикания и треск звука;
  • templates_to_load.txt больше не нужны;
  • Небольшие изменения в уже исправленных шейдерах;
  • Декали паутины частично исправлены.

В последних обновлениях было наконец-то исправлено заикание и треск звука, о чем пользователи просили команду разработчиков порта пожалуй больше всего, поскольку это было тем, что очень сильно портило впечатление от игры. Тем не менее, несмотря на регулярные обновления порта и то, что он практически избавился от статтеров во время перемещения по городу, он по-прежнему нуждается в дополнительных доработках.

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
AlexVurhis

мда... прям гонка вооружений, кто первее выпустит. неофициально уже патч готовят, а официально даже анонса не было. прям парадокс какой-то.

3
Деиман

где можно скачать патч?

0
BaLeFullPlayEr24

В дискорде разраба ссылку на Дискорд в комментах кидали

0
DenisVTR

Да берите их уже на работу. За закрытыми дверями доделают порт и выкатят официально, так сказать для полной проверки их возможностей.

0