Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила два крупных патча - разработчики исправили проблемы со звуком

Разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 продолжают усердно трудиться над доработкой ПК-версии игры: за последнюю неделю игра получила два важных обновления - 1.1.1 и 1.1.2, в которых создатели поправили многие неприятные баги.
Содержание патчей 1.1.1 и 1.1.2
- Волосы и бороды NPC преимущественно исправлены;
- Исправлены аэродинамические трубы;
- Исправлены порталы Черной Кошки;
- частично исправлена;
- Полностью исправлены блики;
- Костюм 2020 года частично исправлен;
- След дрона-охотника был частично исправлен, как и оружие охотников;
- Исправлен дым из уличных вентиляционных отверстий/автомобилей;
- Исправлены белые частицы симбиотов;
- Исправлено больше шейдеров;
- Исправлены заикания и треск звука;
- templates_to_load.txt больше не нужны;
- Небольшие изменения в уже исправленных шейдерах;
- Декали паутины частично исправлены.
В последних обновлениях было наконец-то исправлено заикание и треск звука, о чем пользователи просили команду разработчиков порта пожалуй больше всего, поскольку это было тем, что очень сильно портило впечатление от игры. Тем не менее, несмотря на регулярные обновления порта и то, что он практически избавился от статтеров во время перемещения по городу, он по-прежнему нуждается в дополнительных доработках.
На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.
мда... прям гонка вооружений, кто первее выпустит. неофициально уже патч готовят, а официально даже анонса не было. прям парадокс какой-то.
где можно скачать патч?
В дискорде разраба ссылку на Дискорд в комментах кидали
Да берите их уже на работу. За закрытыми дверями доделают порт и выкатят официально, так сказать для полной проверки их возможностей.