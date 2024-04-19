Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила три обновления за прошедшую неделю

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 за прошедшую неделю выпустили три обновления для игры: 1.4.0, 1.4.1 и 1.4.2. В обновлениях разработчики основательно переработали шейдеры и звуковые эффекты - всего было исправлено около 22000 звуковых эффектов в игре.
- Исправлено 22000 звуковых эффектов;
- Восстановлены недостающие вибрации контроллера благодаря исправлению SFX (восстановлены все вибрации);
- Исправлено множество шейдеров экранного фильтра;
- Исправлен шейдер масла;
- Исправлены шейдеры Мартина Ли;
- Исправлены шейдеры Симбиота, больше они не будут глючить;
- Исправлены щупальца Анти-Венома;
- Исправлен шейдер Паучьего чутья;
- Исправлен шейдер, влиявший на общую визуализацию мира;
- Новые шейдеры для Крика;
- Больше негативных эффектов шейдеров;
- Добавлен шейдер для номерных знаков автомобилей и номеров полиции/скорой помощи;
- Исправлено множество других шейдеров.
Так же разработчики прокомментировали вчерашнее официальное обновление 1.002.003: по их словам, на данный момент они решили отложить интеграцию данного обновления в PC-версию. В первую очередь это связано с тем, что новый патч больше ломает, чем чинит. Разработчики из Insomniac Games улучшили линзы в костюме из Новый Человек-Паук 2, но при этом сломали ряд других вещей в игре. Пользователи жалуются на сломанные стили, сломанные линзы костюма Железного Паука, а так же мерцающие линзы у Майлза Моралеса при взаимодействии с Веномом.
На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.
Прикольно конечно, может быть через годик допилят полностью. Но я подожду официальный релиз, не хочу майнеров и другой хрени в образе
Да, тож поэтому и не качаю)
Навряд ли у нас на планете кто-то работает с таким проектом просто за Спасибо))
Нет никакого майнера, не надо придумывать себе всякую чушь
скорее всего авторы работают за донаты, и это нормально. Сейчас словить майнер надо быть совсем тупым
я не про конкретно майнер, а про подобные им чушь вшитые в код программ которые качаются ломаные, работаю в it и после 152-фз стало очень много проверок ПО где выявлено такая тонна го в на в пиратском софте от простых майнеров до самых хардкорных видов выделения мощьностей для исполнения сторонних задач(типа твой комп во време игры создаёт область где исполняются задачи какого-то дядьки) или скрипты собирающие мета данные пользователей или вообще подменяющие сайты типа киви где весь функционал тот же и через киви механизм реализован но берётся комиссии отчисляемая мошеннику который подменил тебе сайт. Самое смешное что видел это код который при запуске программы типа афтерэффектс использует твой комп как дедос станцию для сайта указанного мошенником для реализации массированных ддос атак. Из безобидного всякие js скрипты которые пытаются выцепить твои сохранённые пароли в хроме\файрфоксе..
Только на одном трекере нашел этот ПС порт. Зато на других нашел версию для Линукс, хех)
Размер канешн впечатляет: 230гб. ЖЕСТЬ!
Ластуха 2 в плане сюжета гораздо лучше, а так экшон в пауке 2 гораздо больше чем в первой части
Ты еще МАРИО-КАРД напиши или КРЭШ БАНДИКУТ -__- какое ...... отношение имеют друг к другу абсолютно разные игры? Совсем маразм словил... Ладно-б ты с сериями игр паука сравнивал, так не ляпнул вообще чёт левое...
сравнил хуй с пальцем. Вот этого человека я уважаю.
Го еще Фифа 16 с этой игрой.