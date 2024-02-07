Обновление с режимом "Новая игра+" для Marvel's Spider-Man 2 выйдет в начале марта

Marvel's Spider-Man 2 предсказуемо стала большим хитом, но, несмотря на это, в игре было на удивление мало контента после финала игры, помимо обычных патчей для обычных исправлений ошибок. Режим "Новая игра+" был обещан до конца 2023 года, но в итоге был перенесен на 2024 год. Похоже, это время наступит в начале следующего месяца, поскольку Insomniac объявила, что режим, новые костюмы Спайди и многое другое появится в начале марта.
Что именно будет включать в себя "Новая игра+", пока неизвестно, но мы должны получить больше информации в ближайшее время. Также интересно, почему релиз был перенесен — остается надеяться, что это означает больше крутых возможностей для тех, кто берется за игру во второй раз.
Помимо "Новой игра+", Insomniac пока ничего не говорит о дальнейшей поддержке Spider-Man 2, но недавние утечки от Sony показали, что в 2024 году будет выпущена серия бесплатных DLC.
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На соснульках не интересно. На боярскую платформу когда выкатят? На торрентах ждём уже всем селом.