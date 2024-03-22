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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 699 оценок

Неофициальный ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 получил большой патч добавляющий Новую игру+

AceTheKing
Новости

Бразильские разработчики неофициальной PC-версии Marvel's Spider-Man 2 продолжают работать над доработкой проекта: ПК-порт получил большой патч и хотфикс, которые добавляют в игру ассеты последней официальной версии игры 1.002.000 от PS5 с Новой игрой+ и новыми костюмами.

Содержание патчей 1.3.0 и 1.3.1

  • Перенесены последние ассеты из патча 1.002.000 PS5-версии, которые содержат в себе новые костюмы и Новую игру+;
  • Исправлены все текстуры;
  • Исправлены почти все шейдеры костюмов;
  • Исправлены шейдеры в заданиях Эксперименты ФЭМ;
  • Исправлены шейдеры во всех основных заданиях, второстепенных заданиях и преступлениях;
  • Немного исправлены шейдеры веб-паутины;
  • Исправлены шейдеры падающих листьев;
  • Исправлены шейдеры Венома;
  • Исправлены шейдеры травы;
  • Исправлены шейдеры паукоботов;
  • В шейдерах жидкости появились новые плейсхолдеры (больше не будет зеленого Человека-паука);
  • Исправлены шейдеры следов Майлза, Питера и Венома;
  • Исправлено больше шейдеров HUD, включая состояние низкого уровня здоровья;
  • Почти все костюмы теперь можно повредить (исправлены шейдеры);
  • Шейдеры брызг симбиота исправлены;
  • В бою с Песочным человеком исправлены шейдеры, производительность больше не снижается;
  • Исправлено больше шейдеров декалей;
  • Исправлены белые автомобили.

По словам разработчиков, у них ушло примерно 15 дней на создание патча 1.3.0. Примечательно то, что они смогли портировать ассеты с PS5-версии, и их не было в утекшем исходном коде игры. Это значит, что возможно у разработчиков получится портировать и следующие официальные патчи и сюжетные DLC с PS5.

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Никита Воробьёв

А ломанные текстуры песка в самом начале пофиксили? А то уж больно глаза мозолили, еще и из-за того что костюм в песке все рядом так же в хаос текстур песка превращалось..

1
Ой извините

Молодцы) Странно,что их еще не засудили(

0
Jokernet

Может потому что не хотят линего шума. А так не удивлюсь если они хотят прикрыть эту лавочку. Чтобы это на продажи в steam не как не сказывалось. А то все наигроются сейчас, потом никто брать не будет.

-1
vertehwost

сони подождут пока они ее оптимизируют ,ну а вот потом уже

0
Ой извините Jokernet

нинтендо уже бы охоту на ведьм устроили, ставлю сотку

0
Jokernet

Прикольно, буду надеяться что на продажи игры это никак не скажется, а то такими темпами sony может передумать официально её выпускать.

-3