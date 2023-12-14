Новую игру+ добавят в Marvel's Spider-Man 2 в начале 2024 года

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games отложили выход обновления «Новая игра+» для Marvel’s Spider-Man 2 с ранее запланированного периода выпуска 2023 года на начало 2024 года.
В сообщении Insomniac Games говорится, что требуется дополнительное тестирование, чтобы убедиться, что качество обновления, которое также будет включать аудиоописания и другие функции, соответствует стандартам разработчика.
У нас есть новости о следующем обновлении игры Marvel’s Spider-Man 2. Мы знаем, что игроки с нетерпением ждали таких функций, как «Новая игра+», «Аудиоописания» и многих других. Мы внимательно работаем над этими функциями и требуем дополнительных испытаний, чтобы убедиться, что качество соответствует нашим стандартам.
Сейчас мы планируем выпустить следующее обновление игры в начале 2024 года, а полный список функций будет ближе к его выпуску. Мы прислушались к вашим отзывам и добавим некоторые востребованные функции, в том числе возможность менять время суток и переигрывать миссии — и это лишь некоторые из них.
Marvel’s Spider-Man 2 доступна для PlayStation 5.