Обновление 1.0.2 фанатского порта Marvel's Spider-Man 2 значительно повышает производительность

Команда неофициального порта Marvel’s Spider-Man 2 для ПК выпустила его совершенно новую версию. По словам команды, версия 1.0.2 приносит значительные улучшения производительности. Кроме того, в последней версии добавлена поддержка режимов масштабирования IGTI.
Что также интересно, так это то, что в игре теперь есть некоторые настройки графики. Например, вы можете настроить качество геометрии, теней, Ambient Occlusion, SSR-отражения, облаков и тумана. Игра также поддерживает как DX11, так и DX12 (хотя разработчики рекомендуют использовать DX11 API).
Мало того, в Marvel’s Spider-Man 2 PC Brazil V1.0.2 исправлено около 200 текстур/шейдеров и добавлена поддержка зеркального освещения для моделей персонажей. Его команда также поделилась некоторыми обновленными требованиями к ПК. В этих новых характеристиках ПК также указана конфигурация ПК, необходимая для игр в разрешении 4K.
Итак, согласно новым требованиям, геймерам на ПК потребуется Intel i7 12700K или AMD Ryzen 7 5800X с 32 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce 4070 или AMD Radeon RX 6800XT. Мало того, благодаря масштабированию IGTI в игру можно играть на Steam Deck.