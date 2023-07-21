Питер, Майлз и Веном на новых скриншотах экшена Marvel's Spider-Man 2 ©

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games выпустили новую порцию скриншотов экшена Marvel's Spider-Man 2. На скриншотах показаны Гарри Осборн, Веном, а также Питер Паркер и Майлз Моралес, который, кстати, получил новую прическу.

События Marvel's Spider-Man 2 будут разворачиваться через 9-10 месяцев после событий Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Майлзу предстоит столкнуться с Мистером Негативом, злодеем, виновным в смерти его отца, а Питеру и ЭмДжей - стать еще ближе. В то же время в личной жизни Питера и ЭмДжей наблюдается определенная размолвка: ведь Мэри Джейн работает в газете «Дейли Бьюгл» на на Джей Джона Джеймсона. Гарри Осборн, которого многие считают Веномом из-за эпизода после титров в первой игре, находится на лечении с использованием симбионта. Неужели он действительно злодей?

Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября на PS5.