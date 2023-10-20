Пора снова спасать Нью-Йорк: На PS5 состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2

Этот день наконец настал! После долгих лет ожидания владельцы PlayStation 5 наконец-то могут насладиться новой игрой от студии Insomniac - долгожданным Marvel's Spider-Man 2. С полуночи пятницы, 20 октября, Marvel's Spider-Man 2 официально стала доступна всем, кто купил ее в цифровом виде.

Благодаря тому, что критики приняли игру на ура, а средний балл на MetaCritic составил 91, можно с уверенностью сказать, что она является одной из самых долгожданных игр для пользователей PlayStation 5, а также стала самой высокооценённой игрой от Insomniac Games за последние 20 лет.

В Spider-Man 2 Питер Паркер и Майлз Моралес проверят свои силы в маске и без нее в битве за спасение города, друг друга и близких им людей от монструозного Венома и новой опасной угрозы - симбионтов.

Игрокам предстоит исследовать огромный Нью-Йорк, используя для этого самые проворные в мире паутины и новые крылья Web Wings, а также возможность мгновенно переключаться между Питером и Майлзом, чтобы пережить разные истории, открыть для себя новые потрясающие возможности и получить доступ к продвинутому снаряжению.

Marvel's Spider-Man 2 уже доступна для PlayStation 5. Фантастическая песочница от Insomniac Games получила полную русскую локализацию в различных регионах, в том числе и в Турции.