Потрясающие скриншоты Marvel's Spider-Man 2 демонстрируют возможности фоторежима ©

Из первых трейлеров Marvel's Spider-Man 2 было ясно, что Insomniac Games порадует игроков превосходной визуальной составляющей. До релиза супергеройского экшена остаются считанные дни, и уже не остается никаких сомнений в том, что разработчики смогли справиться с этой задачей. В сети опубликовали новую порцию скриншотов из игры, которые показывают захватывающий уровень детализации.

Большинство представленных скриншотов демонстрируют возможности встроенного фоторежима в Marvel's Spider-Man 2. Как и в оригинальной игре, геймеры смогут выбрать разные фильтры, настроить цветокорекцию, подобрать угол камеры и даже настроить некоторые объекты для создания лучшего внутриигрового снимка.

Вместе с этим в сети стали появляться обычные скриншоты Marvel's Spider-Man 2, где показывают кат-сцены и различные моменты из игры без спойлеров.

Напомним, ранее Insomniac Games рассказала, когда ждать режим "Новая игра +".

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PlayStation 5