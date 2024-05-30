Продажи Marvel's Spider-Man 2 превысили 11 миллионов копий

По состоянию на 30 апреля 2024 года общий объем продаж Marvel’s Spider-Man 2 превысил 11 миллионов копий, сообщили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games.
Как было объявлено ранее, за первые 24 часа после релиза было продано более 2,5 миллионов копий, а к 30 октября 2023 года — более пяти миллионов копий.
Marvel’s Spider-Man 2 вышла на PlayStation 5 20 октября 2023 года. Критики и публика встретили её очень положительно. На Metacritic рейтинг одобрения на уровне 90/100 и сопровождается печатью «Обязательно играть».
Стоит отметить, что официальных подробностей о продолжении франшизы нет. В любом случае, ожидается, что выйдет Marvel's Spider-Man 3, а также новая игра, посвященная Майлзу Моралесу.
Выйдет на ПК - соберёт ещё лямов 5 спокойно (если судить по продажам предыдущих экзов).
Налетай, соя за 70 баксов!