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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 792 оценки

Продажи Marvel's Spider-Man 2 превысили 11 миллионов копий

monk70
Новости

По состоянию на 30 апреля 2024 года общий объем продаж Marvel’s Spider-Man 2 превысил 11 миллионов копий, сообщили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games.

Как было объявлено ранее, за первые 24 часа после релиза было продано более 2,5 миллионов копий, а к 30 октября 2023 года — более пяти миллионов копий.

Marvel’s Spider-Man 2 вышла на PlayStation 5 20 октября 2023 года. Критики и публика встретили её очень положительно. На Metacritic рейтинг одобрения на уровне 90/100 и сопровождается печатью «Обязательно играть».

Стоит отметить, что официальных подробностей о продолжении франшизы нет. В любом случае, ожидается, что выйдет Marvel's Spider-Man 3, а также новая игра, посвященная Майлзу Моралесу.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SomeMark

Выйдет на ПК - соберёт ещё лямов 5 спокойно (если судить по продажам предыдущих экзов).

1
Макс Макс 007

Налетай, соя за 70 баксов!

-1